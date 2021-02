Neue Hausboote für die Insel Usedom

Insel Usedom

Urlaub auf dem Wasser: Die FHG floating house GmbH aus Berlin investiert in zwei Standorte in Mecklenburg-Vorpommern. Das Unternehmen liefert neun neue Hausboote an den bereits bestehenden Liegeplatz Peenemünde im Norden der Insel Usedom. Die Floating-Häuser werden am Steg festgemacht sein und sollen ab Pfingsten vermietet werden.

Weitere schwimmende Häuser und Hausboote gibt es auch im Naturhafen Krummin und in der Marina Kröslin.

Der zweite Standort befindet sich am Saaler Bodden in Ribnitz-Damgarten. Dort wird bis Mai dieses Jahres eine neue Floating-House-Anlage mit einer Steganlage für sechs Hausboote und neun schwimmende Häuser, die am Steg festgemacht sind, errichtet. Die Vermietung soll noch in diesem Jahr erfolgen. Die Fertigstellung der gesamten Anlage, deren Bau rund zehn Millionen Euro kostet, ist für das Jahr 2022 geplant.

Interessierte können unter floatinghouse.de die schwimmenden Häuser einsehen und mieten.

Jede Woche neue Freizeit-Tipps als Newsletter Alle News und Tipps rund um Freizeit, Urlaub in MV sowie das Wochenendwetter. Jede Woche Donnerstag gegen 10 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Cornelia Meerkatz