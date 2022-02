Neue Heimat gefunden im Lassaner Winkel

Klein Jasedow

Das Dorf Klein Jasedow im Lassaner Winkel empfängt seine Gäste mit Natur und Ruhe. Für Klaus Holsten ist dies der ideale Ort, um sich auf seine Musik zu konzentrieren. Seit dem Frühsommer 1997 wohnt der Flötist, Musikpädagoge und Improvisationsmusiker in dem abgelegenen Ort zusammen mit seiner Frau in einem zum früheren Gut Jasedow gehörenden Landarbeiterhaus, das beide entkernt und neu ausgebaut haben.

„Hier in Klein Jasedow haben wir eine neue Heimat gefunden“, sagt Klaus Holsten, der in Kürze seinen 71. Geburtstag begeht. Der Musiker ist Mitbegründer der Lebensgemeinschaft Klein Jasedow und der Europäischen Akademie der Heilenden Künste, zu dem das Konzert- und Ausbildungszentrum „Klanghaus am See” gehört. Hier finden unter seiner Mitwirkung regelmäßig Weiterbildungsstudiengänge und Einzelkurse für Musik sowie Musik & Prävention statt.

Von Tom Schröter