Heringsdorf

„Herzlich Willkommen. Gemeinde Ostseebad Heringsdorf“, „Ein Ort zum Leben“, „Ein Ort zum Erholen“ – so werden seit dem 20. Dezember vergangenen Jahres die Besucher der neuen Gemeinde-Homepage begrüßt. Die Neugestaltung war längst überfällig. Das sieht auch Krischan Ritter so, der bei der Gemeinde für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie das Ratsinformationssystem zuständig ist.

„Die ehemalige Homepage war recht kompliziert für die Bürger in der Bedienung und für uns als Verwaltung nur noch Anwendungssoftware für den Ratsmanager. Heute haben wir andere Anforderungen an eine kommunale Internetseite“, findet Ritter. So bietet die neuen Homepage eine Barrierefreiheit für Sehbehinderte, die sich mit entsprechender Software Texte vorlesen lassen können. Das wäre mit der alten Seite nicht möglich gewesen.

Mehr Nutzerfreundlichkeit

Generell hat die Nutzerfreundlichkeit gewonnen. Während es bisher mehrere Unterebenen gab, ist jetzt alles übersichtlich auf einer Ebene zu sehen. „Die Seite wurde entschlackt und gewisse Dinge zusammengeführt“, betont Krischan Ritter, der auch darauf verweist, dass der Internetauftritt der Gemeinde nun auf allen Endgeräten funktioniert.

Auf der Startseite sind unter „Unser Rathaus“ fünf blaue Felder für „Fachämter & Abteilungen“, „Bekanntmachungen“, „Bürgerservice“, „Politik“ und „Rathausmedien“ angeordnet, über die man direkt zu weiterführenden Infos gelangt. Hier sei darauf verwiesen, dass unter „Politik“ noch die Inhalte fehlen. Das liegt daran, dass diese über ein neues Sitzungsmanagement- und Gremieninformationssystem eingespeist werden. „Das Allris-System wird voraussichtlich im März zur Verfügung stehen“, erläutert dazu Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken (parteilos).

Ratsarbeit wird gleich digitalisiert

Die Kombination der neuen Homepage mit dem Allris-Sitzungsmanagement-System wird die Funktionalität der Seite in eine neue Dimension heben. „Wir wollen die Ratsarbeit digitalisieren, damit wir die Kommunalpolitik papierlos gestalten können“, erklärt die Rathaus-Chefin. Das wiederum funktioniert nur, wenn die Gemeindevertreter/-innen die Sitzungsunterlagen digital einsehen können. Zu diesem Zweck hat die Bürgermeisterin Tablets für alle Ratsmitglieder bestellt, die Ende Februar geliefert werden sollen.

Über das Allris-System sollen sich künftig auch die Bürger/-innen in Ausschusssitzungen reinklicken können. Das ist zurzeit aber auch schon über den Youtube-Kanal der Gemeinde und über Facebook möglich. „Mittwochabend hatte der Bauausschuss 56 Zuschauer auf Youtube, davon in der Spitze 17 gleichzeitig“, freut sich Marisken. Erfreulich für die Kommune ist auch, dass die Anschaffung des Allris-Systems mit 85 Prozent aus einem Covid-19-Sonderfonds gefördert wird.

Homepage wird in mehr als 100 Sprachen übersetzt

Die eigentliche Homepage hatte die Gemeinde bei der Firma Advantic GmbH, Lübeck, in Auftrag gegeben. Dieses Unternehmen ist spezialisiert auf kommunale Internet- und Intranet-Projekte. Als besonderen Clou der neuen Seite sieht Krischan Ritter den „Mängelmelder“ an. „Die Anwender haben damit die Möglichkeit, auf einer interaktiven Karte einen Standort anzuklicken, um dort auf einen Mangel hinzuweisen. Der Bauhof kann dazu was schreiben und den Mangel abarbeiten“, so der Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Ziel der neuen Internetseite sei auch gewesen, „dass der User möglichst viele Klicks spart und jeden Menüpunkt mit drei, vier Klicks erreicht“, so Ritter. Eine weitere Besonderheit weist die Gemeinde-Homepage ganz oben rechts auf. Hier gibt es den Button „Language“ („Sprache“), über den man mittels Google-Übersetzer die komplette Homepage in mehr als hundert Sprachen übersetzt bekommt.

Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken schätzt an der neuen Internetpräsenz der Gemeinde, dass „sie klarer, nicht so überfrachtet“ ist und dass sie mehr user- als behördenorientiert ist. Positiv findet sie auch die ausführliche Darstellung der Partnerstädte unter „Städtepartnerschaften“ sowie unter „Projekte“ die laufenden Maßnahmen wie „Inselweite Kurkarte“, „Sozialer Wohnungsbau“ und „Parking gets smart“. Bis März bittet sie die Bürger/-innen jedoch um Geduld, bis auch das Ratsinformationssystem integriert ist und alles rundläuft.

Von Dietmar Pühler