Neue Idee in Wolgast: Abendgespräche bei Maler Runge

Wolgast

Das hört sich nach einem interessanten neuen Projekt an: Daniel Runge (1767-1856), der Bruder des Wolgaster Romantikmalers Philipp Otto Runge (1777-1810), veranstaltete seinerzeit in Hamburg Abendgesprächsrunden über Kunst. Diese Aura will der hiesige Philipp-Otto-Runge-Klub ins Rungehaus an der Kronwiekstraße in Wolgast bringen. Der Plan: Künstler stellen im Geburtshaus des Malers ihre Bilder, Skulpturen oder Designs vor, Galeristen erzählen über ihre Erfahrungen und Dichter lesen bei Rotwein und kleinen Häppchen. In lockeren Gesprächsrunden nehmen sich die Besucher gemeinsam der Zeit an, dem Heute und der Romantik. Im nächsten Jahr soll dann eine Retrospektive als Ausstellung der Beteiligten im Rungehaus folgen. Als Starttermin der Reihe „Vorpommersche Kunstgespräche im Rungehaus“ ist der 6. November um 19 Uhr ins Auge gefasst. Künstler, die sich beteiligen möchten, sind aufgerufen, zum Verein Kontakt aufzunehmen unter: info@insti-uni.de. Romantiker Runge hätte an dem Projekt bestimmt seine Freude.

Von Tom Schröter