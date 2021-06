Neue Inseln im Stettiner Haff

Swinemünde/Stettin

Die Umrisse von zwei neuen Inseln im Stettiner Haff sind bereits deutlichen zu erkennen. Sie entstehen aus Sand und Schlamm, die bei der Ausbaggerung der Wasserstraße Stettin – Swinemünde gewonnen werden. Die Inseln sehen wie exotische Lagunen aus. Die Fläche der kleineren wird 123 Hektar und die der größeren 250 Hektar betragen. Ihre Aufschüttung wird im Jahr 2022 abgeschlossen sein.

Die Inseln sehen zwar phänomenal aus, aber man kann auf ihnen nichts bauen – keine Yachthäfen, Hotels, Häuser oder Restaurants. Der Grund: Eine von ihnen wird eine Enklave vor allem für Vögel sein. Es ist eine Umweltkompensation für die am Stettiner Haff durchgeführten Arbeiten. Der Zutritt zur Vogelinsel wird für Menschen verboten sein.

Bei der zweiten Insel wird es etwas anders sein. „Sie wir ein Verlandungsfeld bleiben, das für die nächsten Jahre das Material aus den Baggerarbeiten aufnehmen kann. Die Inseln werden bepflanzt, so dass sie in Zukunft ein Lebensraum für viele Arten werden können”, erklärt Ewa Wieczorek vom Seeamt in Stettin.

Die Vogelinsel wird „Brysna” genannt - das ist eine Kombination der Wörter: „Bryzy” und „Sny” (Brisen und Träume). Insgesamt werden beim Ausbaggern der Wasserstraße 23 Millionen Kubikmeter Sand und Schlamm gefördert. Dadurch könnten den Stettiner Hafen auch größere Schiffe ansteuern. Investiert werden dafür etwa 1,4 Milliarden Zloty. Ein Teil davon sind Fördermittel der EU.

Von Radek Jagielski