„Von Null auf Hundert – und das in zehn Sekunden“. So könnte man den Dienstbeginn von Sylvia Leischnig als neue Kantorin im Pfarramt Ahlbeck-Zirchow beschreiben. Die gebürtige Sächsin liebt schnelle Autos. Ihr eigenes trägt noch das Kennzeichen „ERZ“, dafür aber seitlich Aufkleber, mit denen sie ihre neue Stelle bewirbt. „Mee(h)rmusik auf Usedom“ steht darauf.

Seit einer Woche ist Leischnig für die Kirchengemeinden Ahlbeck und Zirchow tätig und das mit vollem Einsatz. Denn seit vergangener Woche läuft der Konzertsommer in der Ahlbecker Kirche, den sie nun zu verantworten hat. Doch das ist für die Kirchenmusikerin kein Problem: „In Seiffen hatten wir im Sommer 30 Konzerte und im Winter 20.“ An ihrer bislang letzten Wirkungsstätte im Erzgebirge spielte sie in der berühmten Bergkirche Seiffen fast täglich die Orgel bei den Führungen für Touristen.

Für drei Kirchen zuständig

Auf Usedom hat sie nun drei Kirchen und drei Orgeln, für die sie zuständig ist. Ihre Kantorenstelle teilen sich die Kirchengemeinden Ahlbeck und Zirchow sowie der Kirchenkreis. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt jedoch in Ahlbeck, da die dortige Kirchengemeinde den größten Stellenanteil finanziert. Hier füllt sie nun eine Lücke, die nach dem Weggang von Kantor Martin Seimer im Sommer 2018 fast zwei Jahre bestand.

Die Gemeinde darf sich glücklich schätzen, mit Sylvia Leischnig wieder eine ausgebildete Kirchenmusikerin zu haben, die neben dem Orgeldienst in der Kirche vor allem die musikalischen Gemeindegruppen wieder aufleben lässt. „Bei mir hört die Musik nicht bei Bach auf. Ich spiele auch gern moderne Musik“, beschreibt sie ihr musikalisches Selbstverständnis. Wichtig sei eine gute Energie im Kirchenraum. „Das ist hier möglich“, freut sie sich. So hat sie am vergangenen Sonntag zum Ende des Gottesdienstes ein Segenslied auf dem Jazzpiano gespielt.

Orgel nicht nur in den Gottesdiensten

Liebend gern würde sie von starren Musikunterrichtsstunden wegkommen und stattdessen Musik auf Projektbasis machen. „Die Kinder haben andere Prioritäten“, weiß sie aus Erfahrung und setzt vielmehr darauf, für bestimmte Anlässe Chor- oder Instrumentalmusik einzustudieren. Ostern, Pfingsten und die Adventszeit böten gute Anlässe, zu denen gesungen und gespielt werden könne. Gute Erfahrungen hat sie mit modernen Kirchenliederheften wie „Chor im Ohr“ und „Pop-Psalmen“ gemacht, die sie auch zweimal im Jahr für Projektchöre nutzen möchte.

Sie selbst will auch außerhalb der Gottesdienste auf der Orgel zu hören sein. Sylvia Leischnig schwebt eine Orgel-Matinée mit dem Titel „ Orgel.12“ vor, bei der sie mittwochs um 12 Uhr für zwanzig Minuten klassische Orgelmusik spielt. Auch einen Mini-Meisterkurs für ehrenamtliche Organisten kann sie sich vorstellen.

Kantorin konzipiert neues Angebot

In Zirchow wird ein Schwerpunkt neben dem Orgeln im Gottesdienst das Proben mit dem Bläserchor sein, aber auch die Zusammenarbeit mit Vera Bäßmann. Die Gemeindepädagogin aus Morgenitz ist mittlerweile auch für Zirchow zuständig, wo sie jede Woche eine Kinderkirche anbietet sowie regelmäßig Kinderprojekte in der Pfarrscheune. Gemeinsam mit ihr und Cornelia Ehlert-Ahrnke, die in Koserow als Gemeindepädagogin arbeitet, soll auch das alljährliche Kindermusical wieder aufleben. So ist bereits die erste Winterferienwoche im Zinnowitzer St. Otto-Heim für die Proben gebucht. Nach den Ferien wird es dann drei Auftritte auf der Insel geben.

Erfahrung hat Sylvia Leischnig auch mit Abendkurzvespern und Taizéandachten. Die könnte es ebenso in den Kirchen geben wie poetische Klaviermusik in der Ahlbecker Kirche. „Das ist ein neues Angebot von mir. Die Musik könnte man mit schönen Texten vervollständigen“, kündigt sie an. Das Ganze soll mit einem Glas Wein abgerundet werden.

Weg von zu Hause schon mit 15 Jahren

Sylvia Leischnig wuchs in Pockau im Erzgebirge auf. Mit 15 Jahren verließ sie ihr Elternhaus, um die Landesschule Pforta in Naumburg zu besuchen. Dort lernte sie Klavier, Orgel und Trompete und machte das Abitur. Später erwarb sie an der Robert Schumann Hochschule Düsseldorf den Bachelor in Kirchenmusik. Anschließend erwarb sie an der Hochschule für Musik und Theater » Felix Mendelssohn Bartholdy« Leipzig den A-Kantor-Schein, der um die Jahrtausendwende noch notwendig war, um im Osten Deutschlands als Kantorin arbeiten zu können.

Nach einem Jahr Selbstständigkeit in der Hauptstadt wirkte sie zwölf Jahre als Kantorin im Kirchenkreis Oberes Havelland und zwei Jahre in Seiffen, bevor sie dem Ruf auf die Insel Usedom folgte. „Ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich hier bin. Ich bin vor Freude in die Luft gesprungen, als Herr Kiene anrief“, erinnert sie sich an den Moment, als der Pastor ihr die Zusage der Kirchengemeinden Ahlbeck und Zirchow mitteilte. „Ich wollte hierher, weil ich die Küste liebe und die Menschen mir so nahe sind“, gesteht die 40-Jährige.

Zweitwohnung in Elmenhorst

Die Ostsee lernte Sylvia Leischnig vor zwei, drei Jahren schätzen, als sie in Elmenhorst bei Warnemünde eine Zweitwohnung hatte. „Das war mein Rückzugsort von Berlin“, erklärt sie. Dort arbeitete sie während dieser Jahre auch als ausgebildete Heilpraktikerin für Psychotherapie mit Spezialisierung auf Trauertherapie. Doch sie hat schnell gemerkt: „Ich brauche die Musik mehr“. Nun macht sie „Mee(h)rmusik auf Usedom“. Da wird sie es auch leicht verschmerzen können, dass sie ihr schnelles Auto auf der Strecke zwischen Zirchow und Ahlbeck nicht voll ausfahren kann.

Von Dietmar Pühler