Neue Komödie von Usedom: Ahlbecker Seebrücke dient als Kulisse

Ahlbeck

Ein Mann, drei Frauen, peinliche Situationen und viel Lokalkolorit – das sind die Hauptzutaten des neuen Kurzfilms „Der Psychologe“, den der Ahlbecker Henrik Toepfer geschrieben und verfilmt hat. Für ihn ist es eine Komödie, die auch zeitweise das Genre Drama streift und durchaus ernsthaftere Momente hat.

Zur internen Premiere des 22-minütigen Streifens im Heringsdorfer Bahnhofssaal waren um die 40 Leute – Schauspieler, Filmcrew und Komparsen – gekommen, wie Toepfer berichtet. In seinem Streifen geht es um ein komödiantisches Urlaubserlebnis dreier Frauen, die auf der Seebrücke in Ahlbeck auf einen angeblichen Psychologen treffen. „Brisant wird die Begegnung erst, als die Camouflage des Psychologen aufzufliegen droht. Schon seit geraumer Zeit hat sich der Hauptprotagonist bereits in therapeutische Behandlung begeben“, so Toepfer.

Ahlbecker Seebrücke dient als Kulisse

Neben Landschaftaufnahmen der Insel Usedom sowie Bilder der wilhelminischen Bäderarchitektur der Kaiserbäder dient die historische Ahlbecker Seebrücke als besondere Kulisse im Film. Wolfgang Seidenberg, international bekannt durch sein Schauspiel in Theater und Film, spielt die Hauptrolle. Weitere SchauspielerInnen rekrutieren sich vornehmlich aus der Vorpommerschen Landesbühne.

Am Hauptdrehtag wurde mit mehr als 30 Komparsen gedreht. Neben der Ahlbecker Seebrücke lief die Kamera auch in und vor der Europäischen Gesamtschule. Toepfers Abschlussszene sollte eigentlich im Intercity gespielt werden, wurde dann aber aus Corona-Sicherheitsgründen nach Varel in Friesland gelegt. „Kamera läuft“ hieß es dort in einem nachgestellten Bahnhofsbistro.

Die öffentliche Premiere kündigt der Regisseur für Anfang Juni auf der LED-Leinwand neben der Heringsdorfer Seebrücke an. „Der Eigenbetrieb hat uns bei dem Projekt unterstützt“, sagt Toepfer, der mit dem Kurzfilm auf unsere Region aufmerksam machen will.

Die Filmmusik wird interpretiert von Sylvia Leischnig. „Das war ein gelungener Premierenabend, wenn auch die Farbgebung an einigen Stellen über ein Colour Grading noch etwas nachgearbeitet werden muss“, sagt Henrik Toepfer.

Von Henrik Nitzsche