Neue Korvetten für Marine - Zweite Kiellegung in Wolgast auf der Peene-Werft

Nach Angaben der Lürssen-Gruppe, zu der die Peene-Werft gehört, werden die Schiffe von der Arbeitsgemeinschaft K130 gebaut. Ihr gehören die Marinewerften Lürssen, Thyssenkrupp Marine Systems und German Naval Yards an. Die 89-Meter-Schiffe werden in Bremen, Wolgast, Kiel und Hamburg gebaut. Die Peene-Werft fertigt die Hinterschiffe, die Vorschiffe werden von der Lürssen-Werft in Bremen beziehungsweise bei German Naval Yards in Kiel gefertigt.

Geschäftsführer Harald Jaekel sagte, der Auftrag leiste für die Werft und die Zulieferbetriebe einen bedeutenden Beitrag zur Auslastung und sichere wichtige Industriearbeitsplätze.

Die ersten fünf Schiffe der K130-Klasse sind bereits seit 2008 im Dienst. Jetzt wird eine zweite Reihe von fünf Schiffen gebaut, die ab 2022 ausgeliefert werden sollen. Von dieser Reihe wurde jetzt das dritte Schiff auf Kiel gelegt. Das zweite Hinterschiff soll im Oktober von der Peene an die Elbe zur Lürssen-Tochter Blohm+Voss geliefert werden. Dort erfolgt der Zusammenschluss von Vor- und Hinterschiff sowie die Endausrüstung und Inbetriebnahme.

Die Korvetten der ersten Reihe beteiligen sich nach Angaben der Lürssen-Gruppe an internationalen Bündniseinsätzen, etwa im Rahmen der UN-Mission im Libanon (UNIFIL). Vor drei Jahren wurde der Auftrag für fünf weitere Korvetten der Klasse 130 erteilt. Er hat früheren Angaben zufolge mit Waffensystemen ein Gesamtvolumen von mehr als 2,5 Milliarden Euro.

