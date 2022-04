Neue Pächter für Objekte an Kaiserbäder-Promenade gesucht – so ist der Stand

Ahlbeck/Heringsdorf

Ostseefischer gehören zu einer aussterbenden Spezies. Immer mehr geben auf, weil sich die Arbeit nicht mehr lohnt. Nach Jahren anhaltender Quotenkürzungen durchleben sie die tiefste Krise. Weil gerade die Touristen die Strandfischer mit ihren Booten lieben, wollen die Kaiserbäder nun einen ungewöhnlichen Weg gehen, um einen Strandfischer in Ahlbeck anzusiedeln.

Es geht um das gastronomische Objekt „Fischer Heyn“ an der Ahlbecker Promenade zwischen Skaterpark und Hauptrettungsturm. Der Betrieb ist durch den Pächter zum Jahresende an den Eigenbetrieb der Kaiserbäder zurückgegeben worden. Mit der Ausschreibung einer auf den Zeitraum bis zum 31.12.2027 befristeten Pacht soll diese touristische Infrastruktur erhalten bleiben.

„Für Urlauber ist Fischerei am Strand wichtig“

Bei der beruflichen Qualifikation des künftigen Pächters geht es in der Ausschreibung um gastronomische Vorkenntnisse. „Von Fischereiausübung lese ich hier nichts. Gerade für die Urlauber ist die Fischerei am Strand aber sehr wichtig“, sagt Torsten Schultz (HGV) in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Vor der Diskussion um das Pachtobjekt hat Uwe Krüger (HGV) den Raum verlassen. Der Gemeindevertreter aus Ahlbeck ist Fischer und meldet damit Befangenheit an. Einige hundert Meter weiter betreibt der Küstenfischer das Restaurant „Uwes Fischerhütte“. Kommt bald auch ehemals „Fischer Heyn“ dazu?

„Wir schreiben ein Gastronomieobjekt aus. Der Beruf Fischer ist da kein Kriterium“, sagt Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken (parteilos). Mögliche Kriterien könnten ein Nachhaltigkeitskonzept für Verpackungen bei Außer-Haus-Verkauf, Qualität der vorgeschlagenen Möblierung innen/außen, Qualität der Angebote auf der Speisekarte, Gastronomie mit Bedienung oder Verwendung von regionalen Produkten sein.

Chance für Fischerei am Strand

Warum das Pferd nicht von hinten aufzäumen? „Wir legen die Betonung auf die Fischerei am Strand. Der Imbiss wird angefügt. Wir wollen, dass die Fischerei weiter eine Chance hat und hier vielleicht wieder ein Boot liegt“, schlägt Gemeindevertreter Jörg Erdmann vor.

Eine charmante Idee, die Befürworter findet. Wie Sven Brümmel (Kaiserbäderbündnis): „Beim Niedergang der Strandfischerei reden wir längst von Folklore. Ich bezweifle, dass ein Fischer vom Fischfang leben kann. Hier geht es aber um Traditionspflege.“ Wenn es ein aktiver Strandfischer sein soll, muss der Eigenbetrieb auch so konsequent sein, wenn sich ein Interessent von Rügen meldet, der ein Boot mit Quote hat, wirft Hans-Jürgen Merkle (Kaiserbäderbündnis) ein. Für Joachim Saupe (CDU) ist es nicht realistisch, dort einen Fischereibetrieb anzusiedeln. „Dass es mit einer angesiedelten Gastronomie funktionieren kann, sehen wir doch bei Uwe Krüger“, entgegnet Merkle.

Der Ball liegt nun bei der Verwaltung, die bis zur nächsten Sitzung eine neue Vorlage zur Ausschreibung – Strandfischerei mit Gastronomie – präsentieren soll. Der Eigenbetrieb soll für die vorhandene Bebauung eine Baugenehmigung einholen. Die Vergabe erfolgt erst nach erteilter Baugenehmigung.

Minigolfanlage: Kann man Einheimische bevorzugen?

Verschoben wurde am Abend auch die Ausschreibung der Vergabe Minigolfanlage Heringsdorf. Ende Februar 2022 wurde das Areal an der Promenade durch die vorherige Pächterin an den Eigenbetrieb zurückgegeben. Auch hier soll die Pacht bis Dezember 2027 befristet sein.

Für die Heringsdorfer Minigolfanlage wird ein neuer Pächter gesucht. Quelle: Henrik Nitzsche

Die CDU-Fraktion sorgt zu Beginn für einen Paukenschlag: „Wir beantragen statt einer Ausschreibung ein Antragsverfahren“, sagt Fraktionschef Bernd Herrgott. Er begründet das so: „Bei einer Ausschreibung gewinnt der, der am meisten bietet. Bei einem Antragsverfahren können wir als Gemeindevertreter entscheiden. Sollte es beispielsweise fünf Bewerber geben, können wir den nehmen, der der Gemeinde am besten tut.“

Für Morris Lipkow (AfD) macht das keinen Unterschied. „Wir müssen es allen zugänglich machen. Wir können Leute von auswärts nicht ausschließen, um Einheimische zu bevorteilen.“ Torsten Schultz befürwortet dagegen den CDU-Antrag: „Wir möchten, dass Betriebe von Einheimischen bewirtschaftet werden. Leute von hier sollen die Chance bekommen.“

Brümmel: Gemeinde droht Rechtsstreit

Sven Brümmel hält vom CDU-Vorstoß gar nichts. „Nach Aussage eines Rechtsanwaltes gibt es keinen Schutz vor Gebietsfremden. Wenn wir das nach dem Motto machen, wir regeln das unter uns, sehe ich die Gemeinde spätestens in einem Jahr in einem Rechtsstreit. Der Ansatz ist gut, die Leute werden uns aber verklagen. Wir machen uns als Kommune selbst angreifbar.“ Merkle legt nach: „Kurz vor Ende denken wir uns Kriterien aus, damit der Gewünschte den Zuschlag bekommt. Das ist rechtswidrig. Bei einer Ausschreibung weiß der Interessent, was die Gemeinde will.“

„Es muss ein diskriminierungsfreies Verfahren sein, was objektive Kriterien benötigt. Das gilt für die Ausschreibung als auch für das Antragsverfahren“, sagt die Bürgermeisterin. Die berufliche Qualifikation des Pächters sollte laut der vorgelegten Ausschreibung im gastronomischen, touristischen oder kaufmännischen Bereich liegen. Verpachtet werden die Minigolfanlage mit Imbiss, Bodentrampolin, Lagercontainer und Außenanlagen – summa summarum sind das etwa 2200 Quadratmeter.

Nachdem die CDU ihren Antrag – „wir wollen die Ausschreibung nicht verschleppen“, so Herrgott – zurückzieht, beantragt Ringo Paukewadt (CDU) die Vertagung in die nächste Sitzung, was eine Mehrheit findet.

