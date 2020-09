Neue Pläne: Wolgaster Buchhändlerin Ute Henze hört auf

Wolgast

„Jedes hat seine Zeit“, sagt Ute Henze. „Und zu jedem Lebensabschnitt gehört auch ein geordnetes Ende.“ Im Klartext: Wenn die Wolgaster Buchhandlung Henze am 10. März kommenden Jahres ihr 30-jähriges Bestehen begeht, will die heute 56-jährige Inhaberin gleichzeitig von ihrem Geschäft Abschied nehmen.

„Ich plane, die Buchhandlung zu verkaufen. Die Vorbereitungen laufen. Es gibt auch bereits erste Bewerber; trotzdem sind weitere Interessenten herzlich willkommen“, sagt Ute Henze, die betont: „Für meine Entscheidung gibt es keine wirtschaftlichen, sondern rein private Gründe. Sie war lange geplant, ist gut überlegt und nicht spontan. Ich bin auch nicht krank. Ich möchte mich beruflich gerne weiter betätigen. In welchem Zweig, das ist bisher aber noch nicht klar.“

Erfolgreich durch die Corona-Zeit gekommen

Die Ambitionen für einen beruflichen Neustart bedeuten für Wolgast das Ende einer Ära. Das mit dem Deutschen Buchhandlungspreis 2017 ausgezeichnete Fachgeschäft in der Langen Straße gilt als eine der wenigen starken Konstanten im wirtschaftlichen Gefüge des Stadtkerns. Es ist eng mit dem Engagement der sympathischen Inhaberin verknüpft und für einen großen Kundenstamm in den vergangenen drei Jahrzehnten zu einer verlässlichen Institution geworden.

Aber dies, so meint Ute Henze, könne auch so bleiben. „Die Buchhandlung ist wirtschaftlich gut aufgestellt, perfekt ausgestattet, hat beste Lieferantenverbindungen und natürlich die besten und treuesten Kunden“, erklärt sie. Auch die Schließung während des Corona-Lockdown habe das Geschäft gut gemeistert – dank des erfolgreich betriebenen Online-Shops und des eingerichteten Lieferservice.

Die erfahrene Buchhändlerin möchte ihrem potenziellen Nachfolger bzw. ihrer Nachfolgerin Mut für eine Übernahme machen. Der Betrieb einer Buchhandlung sei eine erfüllende Tätigkeit und lohne sich auch in Zeiten von amazon und ebook. „Für viele Menschen“, so hat sie festgestellt, „ist es ein Bedürfnis, in eine Buchhandlung zu gehen und sich die Bücher auszusuchen.“ Dank der Buchpreisbindung sei neue Lektüre im Internethandel genauso teuer wie in der Buchhandlung. Und ebooks könnten auch über den hauseigenen Online-Shop geordert werden.

„Sind zufrieden mit unseren Umsätzen“

Zudem genieße der Buchhandel in Deutschland nicht zuletzt von politischer Seite große Wertschätzung. „Die Bundesregierung unterstützt den selbstständigen Buchhandel aktuell zum Beispiel großzügig mit dem Programm ,Neustart Kultur’“, unterstreicht Ute Henze, die sowohl an die Zukunft des Buchhandels im Allgemeinen als auch an die Perspektive der Wolgaster Altstadt im Besonderen glaube. Denn: „Trotz der zurzeit schwierigen Altstadtsituation in Wolgast sind wir zufrieden mit unseren Umsätzen. Geschäfte, die solide sind und ein gutes Konzept haben, können auf jeden Fall profitabel arbeiten.“ Beispiele dafür gebe es ja.

Viele Kunden werden den baldigen Abschied von Ute Henze bedauern. So geht es auch ihrer Mitarbeiterin Kathrin Burmeister, die bereits seit 32 Jahren als Buchhändlerin arbeitet. „Auch mich hat die Mitteilung meiner Chefin überrascht. Ich hatte gedacht, sie und ich werden im Geschäft alt werden“, sagt die 53-Jährige. Andererseits müsse auch sie die Entscheidung respektieren. Eine Übernahme der Buchhandlung schließe sie persönlich aus, da das damit einhergehende Arbeitspensum mit ihren privaten Verpflichtungen unvereinbar wäre. Auch Kathrin Burmeister hofft also, dass sich in den nächsten Monaten ein neuer geeigneter Betreiber bzw. eine Betreiberin finden möge. „Die Übernahmebedingungen“, so verspricht ihre Chefin, „sind optimal.“

Von Tom Schröter