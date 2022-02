Neue Seebrücke in Zinnowitz: Ein Neubau in Ankerform?

Zinnowitz

Unter den Seebrücken auf Usedom gibt es gegenwärtig ein großes Sorgenkind – den maritimen Gehweg aufs Meer in Zinnowitz. Weil der Zahn der Zeit an der Seebrücke nagt, beschäftigen sich seit Jahren Kommunalpolitiker und Bürger mit Ideen für eine Neugestaltung. Im Herbst 1993 wurde die heutige, 315 Meter lange und über zwei Plattformen verfügende Brücke mit dem Namen „Vineta“ eingeweiht.

Inzwischen befasst sich im Ort eine Arbeitsgruppe mit der neuen Seebrücke, die von Bürgermeister Peter Usemann angeführt wird. Sein Zeitplan ist sportlich: „Wenn wir noch in diesem Jahr den Fördermittelantrag stellen können, hoffen wir 2023 auf einen Baubeginn“, so Usemann. Aus drei Grundvarianten, die der Arbeitsgruppe vorlagen, wurde laut Bürgermeister in einem „Lego-Kasten-Prinzip“ die Vorzugsvariante erarbeitet, die nun durch alle politischen Gremien gehen soll.

Zu den Kosten hält sich Usemann zurück: „Mehrere Millionen Euro müssen wir einplanen.“ Womöglich könnten Teile der jetzigen Konstruktion verwendet werden. Die neue Seebrücke soll zur jetzigen Variante erhöht werden. Gastronomie und Geschäfte sind auf dem Seesteg nicht geplant. „Die Seebrücke soll gerade verlaufen. Die Seebrücke könnte die Form eines Ankers haben. Schön wären eine Sonnenuntergangsterrasse und Erlebnispunkte für Kinder“, so der Bürgermeister.

Mehr Konzerte auf neuer Brücke

In Koserow sind sie den Zinnowitzern schon ein großes Stück voraus: Hier wurde im vergangenen Jahr eine nagelneue Seebrücke eingeweiht. Über 7 Millionen Euro haben die Koserower investiert. Die dreieinhalb Meter breite, wellenförmig geschwungene Seebrücke ragt mit ihren drei Elementen 280 Meter in die Ostsee und ist bis zum Schiffsanleger am Brückenkopf komplett barrierefrei. Dort schmückt ein acht Meter hoher Glockenturm die 900 Quadratmeter große Plattform. Eine treppenförmige Sitz- und Liegenlandschaft lädt mit Blick Richtung Westen zum Verweilen mit romantischem Sonnenuntergangskino ein.

Hier sollen in diesem Jahr viele kleine Konzerte stattfinden, heißt es aus der Kurverwaltung. Schon im vergangenen Jahr gab es am Brückenkopf eine kleine Getränkeversorgung für die Gäste. Daran soll auch 2022 festgehalten werden. Die halbrunden, drehbaren Strandkörbe auf der Brücke sollen zur Saison erweitert werden.

Die Bansiner Seebrücke könnte mittelfristig zu einem Pflegefall werden, sagt Mike Golon vom Eigenbetrieb der Kaiserbäder. „Aktuell ist sie noch in einem guten Zustand. Es gibt einige Bereiche an den Pfeilern, die der Korrosion ausgesetzt sind. In den nächsten fünf bis 10 Jahren müssen wir uns was einfallen lassen. Die Unterkonstruktion ist noch in Ordnung.“ Die 285 Meter lange Seebrücke ist nicht nur Flanier­meile, sondern auch Anlege­punkt für Fahrgast­schiffe, die regel­mäßig in Richtung Heringsdorf, Ahlbeck und Swinemünde starten.

Vor gut drei Jahren bekam die Heringsdorfer Seebrücke, die längste an der deutschen Küste, einen neuen Rostschutz. 1995 hatte die Beac-Immobilien-Gesellschaft die Brücke (508 Meter lang) errichtet. 2010 erfolgte der Umbau der Mittelplattform. Auf der Seebrücke gibt es Ferienwohnungen, zahlreiche Geschäfte sowie gastronomische Einrichtungen. 2015 wurde sie an den Fonds einer deutschen Versicherungsgesellschaft verkauft.

Von Henrik Nitzsche