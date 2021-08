Neue Solar-Fähre pendelt zwischen Kamp und Karnin

Karnin/Kamp

Die Oderhaff Reederei Peters GmbH & Co. KG will die Fährverbindung zwischen den Häfen in Kamp auf dem Festland und Karnin auf der Insel Usedom planmäßig reaktivieren. Wie Geschäftsführer Kay Peters mitteilt, will die Reederei Ende August den Fährbetrieb aufnehmen. Die feierliche Schiffstaufe sei am 21. August im Hafen von Kamp geplant; die genaue Uhrzeit werde noch bekannt gegeben.

Bei dem Wasserfahrzeug handelt es sich laut Peters um eine 14,65 Meter lange emissionsfreie, elektrische Solar-Fähre, die täglich zehn Mal auf dem Peenestrom zwischen dem Festland und der Ferieninsel hin und her pendeln werde. Pro Passage können jeweils maximal 20 Personen und 15 Fahrräder an Bord genommen werden.

Usedomer Fähre kostet rund 700000 Euro

Die von einem 60 kW-Ruderpropeller angetriebene Fähre ist 4,50 Meter breit und bis zu 14 Stundenkilometer schnell. Die Dienstgeschwindigkeit beträgt 8 km/h. Die Batterien verfügen über eine Kapazität von 80 Kilowattstunden. Gebaut wurde die neue Fähre vom Unternehmen Ostseestaal in Stralsund, wo sie Mitte Mai dieses Jahres auf Kiel gelegt wurde. Die Kosten für den Neubau wurden vom Betreiber seinerzeit mit rund 700 000 Euro angegeben, wobei die Investition zu 45 Prozent gefördert werde.

Die Elektro-Solar-Personenfähre ersetzt eine konventionelle Fähre, die bereits außer Betrieb genommen wurde. Anfang 2019 hatten die örtlichen Gemeinden nach einem geeigneten Kooperationspartner gesucht. „Dabei“, so informiert Kay Peters, „spielte ein zukunfts- und umweltorientiertes Konzept in dem Naturschutzgebiet ebenso eine wichtige Rolle für das grüne Fährlinienkonzept, wie die bereits vorhandenen Erfahrungen auf einer alternativen Beförderungsstrecke zwischen Ueckermünde und Kamminke.“

Mit der Verbindung Karnin-Kamp übernimmt die Reederei Peters die Beförderung von Touristen an einem weiteren Standort neben Ueckermünde und sorgt somit hier wie dort für einen Lückenschluss zwischen mehreren internationalen und nationalen Fahrradwegen.

Von Tom Schröter