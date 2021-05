Neue Sporthalle für Berufsschule in Greifswald übergeben

Greifswald

„Noch riecht es neu: Ich hoffe, dass es bald nach Schweiß riecht.“ Ungewöhnliche, aber in dem Zusammenhang sehr passende Worte, mit denen Landrat Michael Sack (CDU) der Schulleiterin des Regionalen Beruflichen Bildungszentrums symbolisch einen großen Schlüssel überreicht. Damit ist die neue Sporthalle für die Berufsschule des Kreises offiziell übergeben. Sie steht in der Greifswalder Siemensallee direkt gegenüber der Schule und soll nicht nur Heimat für die Auszubildenden sein.

Wir haben hier eine Turnhalle geschaffen, die für den Schulsport, für den Vereinssport und auch für Wettbewerbe geeignet ist„, so Landrat Michael Sack. Die Dreifelderhalle soll künftig nicht nur für die insgesamt 1900 Schüler des Berufsschulzentrums bereitstehen, sondern auch für den Vereinssport, wie Greifswalds Oberbürgermeister Stefan Fassbinder bei der Übergabe verkündete. Da die Halle behindertengerecht ausgebaut ist, können beispielsweise auch die Rollis, die Greifswalder Rollstuhl-Basketballer hier trainieren. Zwei Jahre hat der Bau der Halle gedauert.

Auszubildende haben an Halle mitgewirkt

Besonders begeistern zeigte sich die Leiterin des Schulzentrums, Cornelia Kropidlowski.„Unsere Schülerinnen und Schüler freuen sich schon riesig auf die neue Halle“, erklärte sie. Von der direkt gegenüberliegenden Schule konnte der Bau in den vergangenen Monaten fast täglich beobachtet werden. Einige der Auszubildenden waren besonders nahe dabei. „Einige unserer Schüler, Azubis im Bereich Anlagen- Sanitär und Heizungsbau, haben an der Mehrzweckhall mit gebaut und wollen diese nun auch gern ausprobieren“, erklärte Kropidlowski.

Die Gesamtkosten haben sich auf 4,6 Millionen Euro belaufen, von denen 90 Prozent aus den Taschen des Landes kommen. Das Geld stammt aus dem Fördermitteltopf zur „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ des Wirtschaftsministeriums.

Alte Halle war in desolatem Zustand

„Die vorhandene Turnhalle befand sich in einem derart desolaten Zustand, dass wir handeln mussten“, sagte Landrat Michael Sack. Die Halle war auf der Größe von einem statt wie jetzt drei Feldern in einer allen Mensa der Berufsschule untergebracht. Ein Neubau sei zweckmäßiger gewesen als die Sanierung des alten Gebäudes. Die Standorte beruflicher Schulen sollen landesweit zu regionalen Berufsbildungszentren weiterentwickelt werden, erläuterte Sack weitere Gründe für den kompletten Neubau.

Eine entsprechende Konzentrierung ist in den vergangenen Jahren bereits erfolgt. „Im Landkreis Vorpommern-Greifswald bringt diese Entwicklung eine deutliche Aufwertung des Standortes Greifswald als Ausbildungsort im regionalen Schulberufssystem mit sich“, betonte Bildungsdezernent Dietger Wille. Deswegen wird der Kreis es auch nicht bei dem Bau einer Schule belassen. In Kürze werde hier eine ganz neue Berufsschule entstehen. Der Kreistag hat dazu gerade erst am Montag das Ok gegeben. Die Gesamtinvestitionen für das Projekt belaufen sich laut Plan zwischen 2021 und 2025 auf über 35 Millionen Euro.

Von Philipp Schulz