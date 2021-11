Neue Strecke in Betrieb: Usedomer Motocross-Verein endlich am Ziel

Usedom

Am Sonnabend hat der Usedomer Stadtvertreter Günther Jikeli dem hiesigen Motocross-Verein im Namen seiner SPD-Fraktion 500 Euro übergeben – eine Summe, die aus Startgeldern des Usedomer Stadtlaufs, der am 3. Oktober zum siebten Mal stattgefunden hat, und aus Zahlungen von Sponsoren zusammengekommen ist.

Die 1200 Meter lange Motocross-Strecke an der Bundesstraße 110 konnte Anfang November endlich offiziell in Betrieb genommen werden. Der Weg dorthin war mit etlichen behördlichen Hürden gepflastert, wie sich Streckenwart Ronny Hedke erinnert. Der Antrag auf eine Nutzungsgenehmigung für die einstige, bereits 1999 versiegelte Mülldeponie trägt ein Datum vom Juli 2019.

Usedomer Tradition lebt wieder auf

Auch für Rentner Uwe Keller, einen der hartnäckigsten „Streiter“, erfüllt sich mit der Eröffnung des Parcours ein lang gehegter Wunsch. Auch wenn er sich selbst nicht mehr auf eine der schweren Cross-Maschinen setzen wird, macht es ihn froh, dass nun eine lange Usedomer Tradition wieder auflebt: „Alljährlich am 1. Mai haben wir Motocross-Veranstaltungen am Weißen Berg veranstaltet, was viele Einwohner nach der obligatorischen Mai-Demonstration an die Strecke gelockt hat. Wir gehörten von 1969 bis 1989 zum MC Wolgast.“

Wie viele Arbeitsstunden nötig waren, um aus dem aufgeschütteten Erdreich, das aus dem Hafenausbau stammt und hier gelagert wurde, eine ebenso sichere wie anspruchsvolle Cross-Strecke zu gestalten, weiß am besten Ronny Hedke. „Ich habe manchmal um 4 Uhr früh angefangen und nicht selten nach der Arbeit noch bis spät abends hier geschuftet“, schildert der Vater zweier cross-begeisterter Kinder. Im Namen des nur 15 Mitglieder zählenden Vereins bedankt sich Hedke bei den ortsansässigen Unternehmen von Lothar Bunz und Jonas Hannemann, ohne deren Technik die Arbeit nicht zu bewältigen gewesen wäre.

Werbung als weitere Einnahmequelle

Nun muss der Verein noch einmal Geld für angewiesene Ausgleichspflanzungen auf einer 2600 Quadratmeter großen Fläche aufbringen, wofür die eingangs erwähnte Spende verwendet werden soll. Einnahmen könnten auch aus Werbeeinnahmen fließen. Ronny Hedke hat Anfragen von sieben Unternehmen, die ihre Werbung gern am Vereinsgelände platzieren möchten. Um die Genehmigung müssten sich die Bewerber selbst kümmern.

Noch einmal wollen die Motocross-Sportler auch das Gespräch mit den Anwohnern suchen. Unter anderem Kleingärtner hatten mit einer Unterschriftensammlung ihren Protest kundgetan. Ein daraufhin erzielter Kompromiss sieht vor, dass die Trainingszeit der Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen auf sonnabends von 9 bis 12 und mittwochs von 15 bis 18 Uhr begrenzt wird. „Vielleicht können wir die Nachmittagszeit um eine Stunde vorverlegen, weil wir ja bei Dunkelheit nicht auf die Strecke können“, hofft Uwe Keller auf ein weiteres Entgegenkommen. Zur gleichen Zeit dürfen nur zehn Maschinen in Aktion sein. Am vergangenen Sonnabend waren laut Streckenwart 20 Motocross-Sportler auf dem Gelände, die sich beim Fahren abwechselten.

Von Ingrid Nadler