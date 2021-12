Neue Testzentren auf Usedom und in Wolgast: Das sind die Standorte

Insel Usedom/Wolgast

Die Nachfrage nach Schnelltests ist groß. Wer den öffentlichen Personennahverkehr nutzen will, braucht so ein Zertifikat. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für den Job und wer ins Hotel, Restaurant oder Kino will, braucht ebenfalls so ein Ticket. Mitunter gibt es vor den Testzentren lange Warteschlangen. Deshalb wurden jetzt auf Usedom und in Wolgast die Testkapazitäten nochmals erhöht.

Die Firma Testzentrum Usedom Süd GmbH (TUS) hat ihre Standorte von acht auf elf aufgestockt. Besonders die Menschen im Achterland dürften sich freuen, dass zum bestehenden Testzentrum in Mellenthin am Landgasthaus Klein nun mit dem Rathaus in der Stadt Usedom ein weiterer Standort hinzu kommt.

Von Ahlbeck bis Wolgast Ahlbeck Seestraße, Heringsdorf EKZ, Mellenthin Landhaus Klein (jeweils Montag bis Sonntag von 8 bis 18 Uhr); Usedom Rathaus Mittwoch bis Montag 9 bis 16 Uhr, Heringsdorf Hotel „Steigenberger“, Bansin Hotel „Zur Post“, Zinnowitz Kurverwaltung (täglich von 9 bis 19 Uhr), Loddin „Haus des Gastes“ täglich von 9 bis 17 Uhr, Zinnowitz Haus Kranich täglich 9 bis 18 Uhr, Karlshagen, alter Hort neben der Feuerwehr täglich 9 bis 17 Uhr und Koserow Kurverwaltung täglich 9 bis 18 Uhr (Anmeldung über www.schnelltest-usedom.de) Bansin „Beachhotel“ und „Ostseehotel“ Ahlbeck, täglich von 8 bis 18 Uhr (Info über www.usedom-schnelltest.de) Ahlbeck, Grenze Mo. bis Fr. 7 bis 15 Uhr (Anmeldung über www.15.minutentest.de)

Mehr Anlaufpunkte wurden durch TUS auch in den Kaiserbädern geschaffen. Zu den bestehenden Zentren im Heringsdorfer EKZ und im Hotel „Steigenberger“ wurden jetzt weitere Räume im Bansiner „Hotel zur Post“ und in der Ahlbecker Seestraße eröffnet.

Komplettiert werden die Testmöglichkeiten in der Gemeinde Ostseebad Heringsdorf von Zentren im Hotel „Kaiserstrand“ in Bansin sowie „Ostseehotel“ in Ahlbeck, die die Seetel-Gruppe betreibt.

Schnelltests in der Ahlbecker Seestraße

Seit Mittwoch gibt es die Antigen-Schnelltests nun auch in dem früheren Handy-Laden zwischen Lila Bäcker und Fleischerei Renske in der Ahlbecker Seestraße. Eine der ersten, die das Stäbchen in die Nasenlöcher bekommen hat, ist Regina Wendlandt aus Ahlbeck. „Super, dass wir nun in der Einkaufsstraße auch diese Möglichkeit haben.“ Sie benötigt ein Zertifikat, weil sie einen Verwandten in der Greifswalder Klinik besuchen will.

„Wir haben die Räumlichkeiten bis März 2023 gemietet“, sagt TUS-Betreiberin Stephanie Lehmann. Elf Standorte unterhält die Firma inzwischen, die am 13. April 2020 ihr erstes Testzentrum in Mellenthin eröffnete. Inzwischen sind es um die 70 Mitarbeiter, die zur Hälfte aus Polen und Deutschland kommen. „An jedem Standort haben wir mindestens einen Mitarbeiter, der deutsch spricht“, sagt sie.

Am Mittwoch wurde in der Ahlbecker Seestraße ein neues Testzentrum eröffnet. Quelle: Henrik Nitzsche

„Zahlen deutlich über Mindestlohn“

Bezahlt werden ihre Angestellten „deutlich über Mindestlohn“, wie sie betont. „Alle Mitarbeiter müssen vor Arbeitsbeginn einen Test machen“, so Stephanie Lehmann. Mit den weiteren Angeboten in den Kaiserbädern sollen bestehende Anlaufpunkte entlastet werden, um möglichst Menschenansammlungen zu vermeiden. Besonders stark frequentiert ist das Testzentrum im Heringsdorf EKZ. An Spitzentagen kommen da mehrere Hundert Tests zusammen. Hier sind sechs Mitarbeiter beschäftigt, während in den anderen Zentren zwei bis drei vor Ort sind.

Für die Einrichtung einer neuen Station bedarf es neben des Personals und mobilen Internets auch eines Druckers, der Schutzkleidung und vor allem genügend Testkits. 1250 sind für die Ahlbecker Filiale geliefert worden. „Wir arbeiten mit vier Lieferanten. Pro Lieferung bekommen wir 20 000 Stück. Die sind zertifiziert“, sagt die Mellenthinerin.

Ihre Mitarbeiter bedienen sich bei den Tests einer Software, die für Apotheker entwickelt wurde. Ihr Rat: Termin buchen, Terminbestätigung als PDF ausdrucken, unterschreiben und mitbringen. Der QR-Code wird von den Mitarbeitern eingescannt, so dass das Testergebnis nach rund 15 Minuten vorliegt und per Mail verschickt wird. „Mit Termin ist die Wartezeit gering, ohne kann es länger dauern“, sagt die Betreiberin. Termine seien kurzfristig buchbar.

Wenn der Ansturm zu groß wird, kann sich auch Hotelier Rolf Seelige-Steinhoff vorstellen, seine Testkapazitäten in den Kaiserbädern (Beachhotel Bansin und Ostseehotel Ahlbeck) weiter hochzufahren. „Im Moment sind es in den Spitzenzeiten 30 bis 40 Leute, die warten. Wir werden das weiter beobachten. Es ist schwer berechenbar.“

300 Schnelltestungen und 20 PCR-Tests pro Tag

Gut nachgefragt ist das private Testzentrum in Wolgast von Prof. Alexander Riad im MMZ Möbelmarkt in der Wedeler Straße. Täglich werden hier um die 300 Personen getestet. Dazu kommen noch an die 20 PCR-Tests pro Tag, wenn der Coronaschnelltest ein positives Ergebnis gebracht hat. Das Gute dabei ist, so Alexander Riad, dass all jene Menschen, wo der Verdacht einer Coronainfektion durch das positive Schnelltestergebnis nahe liegt, nicht erst nach Greifswald zum PCR-Test müssen.

Sorgen macht dem Mediziner indes die Personalsituation. Es fehle ein Tester/eine Testerin. Durch die vorgenommene Erweiterung der Öffnungszeiten montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr und samstags von 8 bis 14 Uhr werde mehr Personal benötigt. Er hofft jedoch, dass sich in den kommenden Tagen noch Interessierte melden, denn die Arbeit werde gut bezahlt.

Neues Wolgaster Drive-in-Testzentrum öffnet täglich 6 Uhr

Zu den ersten Nutzern des neuen Drive-in-Testzentrums in der Bahnhofstraße in Wolgast gehörte Sarah Wilke. Michael Heise nimmt die Testung vor. Quelle: Cornelia Meerkatz

Seit Dienstag dieser Woche gibt es in Wolgast ein weiteres Testzentrum. Es wurde als Drive in konzipiert und befindet sich auf dem Parkplatz in der Bahnhofstraße (ehemals Vier-Jahreszeiten-Parkplatz). Die beiden Container wurden so platziert, dass zwei Teststraßen vorgehalten werden. Die zu testenden Personen müssen nicht aus dem Fahrzeug aussteigen – das Personal des Testzentrums nimmt die Personalien auf und führt den Test durch. Nach 15 bis 20 Minuten liegt das Testergebnis auf dem Handy oder dem Laptop per Mail vor.

Betrieben wird das Testzentrum wie jene der Seetel-Gruppe von der Gesundheitsdienst C und P Schleswig-Holstein GmbH (GDSH) unter der Bezeichnung „Usedom Schnelltest“. Die ersten beiden Tage waren noch relativ ruhig, die Nachfrage überschaubar. Sarah Wilke ließ sich am Mittwochmittag testen und fand es sehr praktisch, dass sie bei dem ungemütlichen Wetter das Auto nicht verlassen musste. Die drei Mitarbeiter des Drive-in-Testzentrums Michael Heise, Mohannad Momen und Moneer Abo Alzein sind ausgebildete Tester und waren bereits erfolgreich auf Sylt im Einsatz.

Das Drive-in-Testzentrum hat täglich von 6 bis 18 Uhr geöffnet, getestet wird im vorderen Nasenbereich. GDSH-Geschäftsführer Tobias Lagmöller sagte, dass man zunächst beobachten werde, wie sich die Auslastung des Testzentrums entwickle und ob die jetzigen Testzeiten für die Industrie, speziell die Wolgaster Peene-Werft, auswirke. „Wenn es erforderlich ist, können wir die Öffnungszeiten auch verändern und bereits 5 Uhr mit dem Testen beginnen“, sagte Lagmöller.

Von Von Henrik Nitzsche und Cornelia Meerkatz