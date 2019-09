Neue Usedom-Brücke: MV plant mit Baustart im Jahr 2020

Wolgast

Die viel diskutierte Ortsumgehung Wolgast als neue Verbindung zur Insel Usedom könnte ab 2020 gebaut werden. „Unser Ziel ist es, dass der Planfeststellungsbeschluss bis Februar 2020 gefasst wird“, so Ingmari Mahnke vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr in Rostock.

Ob dies gelingt, hänge davon ab, wie schnell die zuständige Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (Deges) Umplanungen macht, die noch in das Gesamtprojekt eingearbeitet werden müssen. „Wir sind alle gewillt, so schnell wie möglich zu bauen“, sagt Ingmari Mahnke. Werden gegen den Planfeststellungsbeschluss keine Klagen eingereicht, könnten die ersten Bauarbeiten ausgeschrieben werden. Die geplante Peenestrombrücke gilt als Kernstück der Ortsumgehung.

Wolgast will Radweg für mehr als 900 000 Euro bauen

Es seien keine gravierenden Maßnahmen, die nun von der Deges mit entsprechenden Umplanungen einzuarbeiten seien. Laut Ingmari Mahnke geht es zum Beispiel um einige naturschutzfachliche Maßnahmen und um die Frage, ob auf der Inselseite tatsächlich zwei Brücken für die beiden Kreisstraßen nach Sauzin bzw. Neeberg gebaut werden müssen oder ob nicht eine Überführung ausreiche.

Außerdem hat die Wolgaster Stadtvertretung jetzt beschlossen, dass ein neuer Radweg von der Leeraner Straße bis an die Bahnhofstraße eingeplant werden soll. Dafür will die Stadt die geschätzten Baukosten in Höhe von 932 710 Euro bereitstellen, obwohl dies „eine große Belastung für den städtischen Haushalt der nächsten Jahre“ darstelle, wie Vizebürgermeisterin Ulrike Knoll einräumte.

Die Chance, den Radweg so wie dargestellt anzubinden, sei nur jetzt vorhanden, da die Schneise, „die für den Radweg zusätzlich zum Straßenraum benötigt wird, nur mit dem erstmaligen Bau der Straße hergestellt werden kann“. Die Radlerpiste später in das fertige Straßenbauensemble einzufügen, wäre „äußerst fraglich und im Verhältnis um ein Vielfaches teurer.“

Ortsumgehung Wolgast Quelle: Benjamin Barz

Spatenstich zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit

„Die Wolgaster Ortsumgehung“, da ist sich Straßenbauamtsleiter Jens Krage sicher, „wird, ebenso wie der Swine-Tunnel, zu einer wesentlichen Verbesserung der Erreichbarkeit der Insel Usedom führen und auch Erleichterungen für den abfließenden Verkehr mit sich bringen. Angesichts des Planungsstandes könnte die Hoffnung des Wolgaster Bürgermeisters Stefan Weigler, zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit im Jahr 2020 den ersten Spatenstich für das Millionen-Projekt zu vollführen, in Erfüllung gehen. Als Bauzeit sind vier bis fünf Jahre angesetzt.

Von Tom Schröter