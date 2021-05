Zinnowitz

Eigentlich sollte bereits im vergangenen Sommer auf dem Gelände des CJD das Richtfest für die neue Kita „Strandläufer“ in der Dr.-Wachsmann-Straße gefeiert werden. Das neue Gebäude für die 60 Jungen und Mädchen hätte im Frühjahr 2021 fertiggestellt werden können. Doch lange Zeit rührte sich auf der Baustelle gar nichts. „Durch verschiedene Ausschreibungsfristen und viele Formalien konnten wir leider erst jetzt beginnen“, erklärt Gabriele Wittichow, Leiterin des Fachbereichs Nord beim CJD.

Nach dem Osterfest reisten die Handwerker an, um mit den Hochbauarbeiten an der neuen Kita zu beginnen. „Das muss man sich hier wie ein riesiges Puzzle vorstellen“, erklärt Wittichow. Sämtliche Holzsegmente wurden bereits fertig montiert geliefert, so dass vor Ort größtenteils nur noch alles zusammengebaut werden musste. „Die Vorarbeiten fanden nicht hier statt“, erklärt sie.

160 Kubikmeter Fichtenholz nötig

160 Kubikmeter Fichtenholz aus brandenburgischen Wäldern werden in dem Neubau verarbeitet. Die Innenräume sind auch schon deutlich erkennbar. „Wir haben hier verschiedene Schlaf-, Spiel- und Gemeinschaftsräume für die Kinder. Das gesamte Gebäude wird dann in zwei große Bereiche abgetrennt – für die kleinen und großen Kinder. Alle Räume für die Kinder sind in Richtung Süden ausgerichtet, damit die Zimmer hell und freundlich sind“, erklärt Kita-Leiterin Ariane Könze. Die anderen Bereiche – wie zum Beispiel technische Räume, Büros und die Küche, sind zur Nordseite ausgerichtet. Die Außenfassade des Hauses wird übrigens besonders behandelt. Wie die Handwerker berichten, wird das Holz geröstet, damit es länger hält.

Die Erzieher sind derzeit dabei, das Konzept für die neue Kita zu verfeinern. „Auch die Kinder werden gefragt, was sie möchten“, erklärt Könze. Derzeit sind die 28 kleinen und großen Kinder noch im benachbarten Haupthaus untergebracht. Seit 2015 werden die Kinder in einer Notunterkunft im zweiten Obergeschoss des Hauptgebäudes betreut. Kinder, Eltern und Erzieher müssen allerdings bei jedem Gang nach oben 35 Stufen überwinden, um am Ziel zu sein. „Die neue Einrichtung wird ebenerdig“, so Wittichow. „Seit 2013 hatten wir die Idee, dass auf dem Gelände eine neue Kita gebaut werden muss, denn die Nachfrage steigt kontinuierlich“, erklärt Wittichow.

Fertigstellung im Frühjahr 2022

Die Fertigstellung ist für das erste Quartal im kommenden Jahr geplant. Demnächst soll auch im kleinen Rahmen das Richtfest gefeiert werden. „Da sind aber nur die Handwerker und die Kinder vor Ort – aufgrund der aktuellen Corona-Regeln können wir das leider nicht groß zelebrieren“, erklärt Könze. Zur Fertigstellung soll es dann aber ein großes Fest geben.

Die Gesamtkosten für die Kita sind übrigens um eine halbe Million Euro auf 2,3 Millionen Euro gestiegen. Grund dafür sind unter anderem die gestiegenen Kosten im Baubereich. Besonders auf dem Holzmarkt sind die Preise nach oben gegangen. Dies bekommen nun auch die Zinnowitzer zu spüren. Kompensiert werden die hohen Kosten durch EU-Fördermittel.

Von Hannes Ewert