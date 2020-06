Wolgast

Planmäßig erhielt in der Ortslage Wolgast in der Nacht zum Donnerstag ein weiterer Abschnitt der Bundesstraße 111 einen neuen Asphaltbelag. Diesmal konzentrierten sich die Straßenbauer auf das Teilstück vom Abzweig Thälmannstraße bis zum Abzweig Robert-Koch-Straße, der während der Arbeiten voll gesperrt werden musste. Die Umleitung erfolgte über die Hufeland-, Dr. Theodor-Neubauer- und die Robert-Koch-Straße.

Wie angekündigt, wurde in der Nacht zum Donnerstag in Wolgast auf einem weiteren Abschnitt der Bundesstraße 111 die Asphaltdecke erneuert. Quelle: Tilo Wallrodt

Die Straßenmeisterei Helmshagen kündigte für die nächste Zeit drei weitere Straßenbaumaßnahmen im Bereich des Amtes Am Peenestrom an. Vom 3. bis 6. Juli soll die Fahrbahn (Binderschicht und Decke) der Landesstraße 26 in der Ortsdurchfahrt Pritzier erneuert werden. Hier ist eine Umleitung des Verkehrs über L 26, VG 20, B 109 und B 111 geplant.

Eine weitere Deckenerneuerung ist vom 29. Juni bis zum 17. Juli auf der Landesstraße 26 in der Ortsdurchfahrt Zemitz vorgesehen. Hier widmen sich die Straßenbauer dem 455 Meter langen Abschnitt von der Kurve hinter der Brücke über den Bebrowbach bis zur Ortsmitte, wo sich die Bushaltestelle befindet. Es erfolgen eine halbseitige Straßensperrung und eine Regelung per Baustellenampel; ebenso wie bei den im Zeitraum vom 20. bis zum 24. Juli in der Ortsdurchfahrt Hohensee beabsichtigten Durchörterungsarbeiten zur Erneuerung eines Durchlasses.

