Neuer Azubi im Wolgaster Rathaus

Wolgast

Am 1. September tritt Tobias Stach seine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten im Amt Am Peenestrom in Wolgast an. Drei Jahre lang wird er alle Bereiche der Verwaltung durchlaufen. Der 16-jährige Rüganer freut sich auf seine Lehre. Büroarbeit, behördliche Abläufe und die Arbeit mit Akten – das ist genau sein Ding, sagt er. Tobias Stach wohnt in Wiek auf Rügen, hält sich in seiner Freizeit mit Fußballspielen in Altenkirchen fit und ist leidenschaftlicher Angler: Mit seinem eigenen kleinen Motorboot stellt er auf heimischem Gewässer unter anderem Barsch und Hecht nach.

33 junge Leute haben sich in diesem Jahr um einen Ausbildungsplatz im Wolgaster Rathaus beworben. 20 von ihnen wurden zum allgemeinen Wissenstest zugelassen. Die Chancen für eine spätere Übernahme junger Absolventen sind hier ausgesprochen gut, wenn denn die Zensuren und die Beurteilungen entsprechend gut ausfallen. Und auch andere Behörden in unserer Region möchten bzw. müssen sich personell verjüngen.

Von Tom Schröter