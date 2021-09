Neuer Belag für Kunstrasenplatz am Wolgaster Sportforum

Wolgast

In dieser Woche wurde der alte Kunstrasen vom Fußballplatz im Wolgaster Sportforum entfernt, um in Kürze erneuert zu werden. Ein Teil des alten Belages findet auf dem Gelände des Wolgaster Sportschützenvereins im Tannenkamp Verwendung. Hier sollen steile Erdwälle im Bereich der Schießbahn mit dem ausrangierten Bodenbelag und Pflöcken stabilisiert werden, teilte Vorstandsmitglied Manfred Collin mit.

Für die Erneuerung des Kunstrasens hatte das Schweriner Sozialministerium der Stadt eine Förderung in Höhe von rund 300 000 Euro zugesichert. Mit der Fertigstellung der Anlage wird im Oktober, also rechtzeitig vor dem Winterhalbjahr, gerechnet. Am heutigen Donnerstag soll geklärt werden, ob die Drainage unter dem alten Kunstrasen weiterhin verwendbar ist, informierte Bürgermeister Stefan Weigler (CDU).

Von Tom Schröter und Tilo Wallrodt