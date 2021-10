Heringsdorf

Ab kommenden Montag startet die Reederei Adler-Schiffe mit ihren Winterfahrplan ab den Dreikaiserbädern. Im November sowie zum Jahreswechsel vom 27. Dezember bis 8. Januar kann man sich auf Schifffahrten immer montags, mittwochs, donnerstags und samstags freuen, sowie im Dezember vom 4. bis 18. Dezember jeden Samstag.

Die Touren beginnen ab den Seebrücken Ahlbeck 11 Uhr, Heringsdorf 11.15 Uhr und Bansin 11.30 Uhr. Dabei hat man die Wahl zwischen einem Tagesausflug nach Swinemünde mit Landgang (Aufenthalt 2 Stunden) oder einer Hafenrundfahrt und Kaiserkanalfahrt in Swinemünde.

Wer Geschichte mag, steigt einfach unterhalb der Festung Fort Gerhard aus und erkundet in Begleitung eines deutschsprachigen Reiseleiters das Fort und den höchsten Leuchtturm der Ostsee.

Die Rücktour endet gegen 15.30 Uhr in Ahlbeck, in Heringdsdorf um 15.45 Uhr und in Basin um 16 Uhr.

Den gesamten Fahrplan, alle Infos und Tickets erhalten die Gäste unter www.adler-schiffe.de/usedom, an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder telefonisch unter 04651/9870888.

Von OZ