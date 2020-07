Neuer Großparkplatz an Swinemünder Haltepunkt der UBB

Swinemünde

An der UBB-Station in Swinemünde wurde ein neuer großer Parkplatz eröffnet. Er soll die angespannte Situation beim ruhenden Verkehr besonders im Sommer entschärfen, ist aber ganzjährig geöffnet und einer der größten in der Stadt. Er verfügt über 170 Stellplätze für Personenkraftwagen, fünf Plätze für Kleinbusse und vier Plätze für Reisebusse. Wie die meisten Parkplätze in Swinemünde ist er kostenpflichtig.

Pkw-Fahrer zahlen für jede angefangene Stunde drei Złoty. Ein monatliches Abonnement kostet 200 Złoty. Die Parkgebühr für einen Reisebus bis zu 12 Stunden beträgt 40 Złoty und eine wöchentliche Gebühr 200 Złoty.

Der neue Parkplatz ist Teil eines größeren Projekts zur Anpassung der Infrastruktur an den künftigen Tunnel, der schon 2022 fertig werden soll.

Viele kostenlose Parkmöglichkeiten in der Stadt

Derzeit können Autofahrer allerdings fast überall in der Stadt kostenlos parken. Aufgrund des Coronavirus wurde die kostenpflichtige Parkzone bis 2021 ausgesetzt. Das bedeutet aber auch, das auf den Straßen Chaos herrscht. Fahrer parken wie und wo sie wollen. Dies bestätigt auch die Stadtpolizei.

„Es geht hauptsächlich um Fahrer, die auf Rasenflächen und verbotenen Plätzen parken. Wir haben definitiv mehr Arbeit als vor einem Jahr“, sagte ein Sprecher der Stadtpolizei.

Der Swinemünder Stadtpräsident Janusz Żmurkiewicz, betonte, dass er die Entscheidung über das Aussetzen der kostenpflichtigen Parkzone nicht bereut, obwohl er sich bewusst ist, dass der Stadtkasse rund 100 000 Złoty entgehen. „Ich bedauere auch den Verlust der Unternehmer, die kostenpflichtige Parkplätze betreiben. Und es herrscht ein schlimmes Durcheinander. Aber das zeigt auch, dass die Parkraumbewirtschaftung für eine gewisse Ordnung sorgt“, sagt Żmurkiewicz.

Parkhäuser in der Innenstadt geplant

Die Einführung des kostenpflichtigen Parkens in der Stadt ist nach Auffassung des Stadtpräsidenten Voraussetzung dafür, das Parkhäuser gebaut werden. „Ein Unternehmer fragte uns, ob neben dem kostenpflichtigen Parkplatz, deren Bau mehrere Millionen Złoty kosten wird, es auch kostenlose Parkplätze geben wird. In diesem Fall, wäre eine solche Investition nicht sinnvoll “, fügt Żmurkiewicz hinzu.

Gegner der Ausweitung der kostenpflichtigen Parkzone auf die Innenstadt gaben an, dass sie nicht die erwarteten Ergebnisse bringen würde, wenn es keine Änderungen im gesamten öffentlichen Verkehrssystem geben wird. Sie wollen unter anderem die Einführung von kostenlosen Bussen .

„Wir warten auf einen Alternativ-Vorschlag für die Bewohner, die die Kosten dieser Gebühren tragen werden“, sagt der Stadtrat Jarosław Włodraczyk.

Auf der anderen Seite wies die Stadträtin Joanna Agatowska darauf hin, dass hohe Parkgebühren die Entscheidung der Touristen beeinflussen könnten, nicht nach Swinemünde zu kommen.

Von Radek Jagielski