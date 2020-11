Neuer Lidl-Markt in Wolgast soll im Frühjahr öffnen

Wolgast

Der Neubau des Lidl-Marktes an der Wolgaster Chausseestraße schreitet zügig voran. Das Gelände, auf dem sich bis Ende 2018 unter anderem Schippers Warenhandel, Schlecker, ein Getränkemarkt und letzte Überbleibsel der einstigen Nickelt’schen Eisengießerei befanden, erhält ein neues Antlitz. Zunächst wurde am östlichen Rand des Baufeldes eine Schallschutzwand errichtet, um die Bewohner der angrenzenden Häuser an der Saarstraße vor übermäßigem Lärm zu bewahren.

Inzwischen stehen auch die ersten Wände der Markthalle, die den bestehenden Lidl-Markt ersetzen wird. Der neue Supermarkt werde über eine Verkaufsfläche von rund 1340 Quadratmetern verfügen, teilt Marco Lell mit, Immobilienleiter der Lidl-Regionalgesellschaft Rostock. Die Gestaltung der Außenanlagen hat ebenfalls begonnen. „An der neuen Filiale entstehen mehr als 150 großzügig angelegte Parkplätze, inklusive der zwei Parkplätze mit E-Ladesäulen, mit Zu- und Abfahrt zur Chausseestraße“, so Lell.

Neubau verfügt über große Glasfront

Der Neubau der Filiale, so blickt Marco Lell voraus, werde sich durch ein modernes Erscheinungsbild auszeichnen. Geplant seien ein Pultdach, eine Alucobond-Verkleidung sowie eine große Glasfront, durch die viel Tageslicht in die Kaufhalle fallen werde.

Im Markt werde umweltfreundliche Technik installiert. Hierzu gehöre unter anderem ein integrales Anlagensystem zur Steuerung der Kühlmöbel, Klimatisierung und Heizung, wodurch keine fossilen Brennstoffe mehr benötigt würden. „Außerdem kommt in der Filiale energiesparende LED-Beleuchtung zum Einsatz, mit der wir pro Jahr bis zu 42 000 Kilowattstunden Strom und rund 17 Tonnen Kohlenstoffdioxid-Ausstoß im Vergleich zu herkömmlicher Beleuchtung einsparen“, informiert der Immobilienleiter weiter. „Darüber hinaus werden wir eine Photovoltaikanlage auf dem Dach installieren. Der so erzeugte Strom wird beispielsweise für den Betrieb von zwei E-Ladesäulen genutzt, die den Kunden während der Öffnungszeiten kostenlos zur Verfügung stehen.“

Im Frühjahr 2021 soll der neue Supermarkt fertig sein. Die bestehende Filiale hat dann ausgedient. Quelle: Tom Schröter

Die Filiale, die im Frühjahr 2021 eröffnet werden soll, zeichne sich außerdem durch breite Gänge aus. Angeboten werde hier später das Lidl-Sortiment mit rund 4000 Einzelartikeln. Dazu zählten beispielsweise Frischfisch und -fleisch, Obst und Gemüse mit regionalem Angebot und Exoten, frisch in der Filiale gebackene Brot- und Backwaren sowie Bio- und Fairtrade-Produkte.

Zur Investitionssumme wollte sich die Regionalgesellschaft nicht öffentlich äußern. Die bayerische Superbia UG, die das Projekt für Lidl entwickelt hatte, sprach seinerzeit von Kosten in Höhe von etwa 3,5 Millionen Euro.

Künftig nur noch zwei große Märkte auf dem Gelände

Der an die Feldstraße grenzende Teil der sich entlang der B 111 erstreckenden Einkaufsmeile gehört der Schaefer Invest GmbH aus Heilbronn in Baden-Württemberg. Diese plant hier für ebenfalls mehrere Millionen Euro eine große Verkaufseinheit mit 3400 Quadratmetern Gesamtverkaufsfläche für Rewe, Takko und Rossmann. Die Umsetzung dieses Vorhabens lässt noch auf sich warten, ist aber laut Geschäftsführer Christian Schaefer in Vorbereitung. Wenn der Bebauungsplan Nr. 30 „Sondergebiet Einzelhandel südlich der Chausseestraße zwischen Feld- und Saarstraße“ komplett umgesetzt ist, werden sich hier anstelle der aktuell noch vorhandenen kleingliedrigen Geschäftsstruktur also nur noch zwei große Verkaufseinheiten befinden.

Tom Schröter