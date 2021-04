Neuer Rewe-Supermarkt für Koserow: Viele Anwohner dagegen

Koserow

Der Bau eines zweiten großen Supermarktes im Bernsteinbad bedarf offenbar weiterer Vorleistungen und mehr Aufklärung. Seitens der Gemeinde gebe es noch zahlreiche Fragen und Unklarheiten, welche Pläne der Investor eigentlich genau habe und inwieweit sie mit den Wünschen der Koserower Bürger in Übereinstimmung zu bringen seien.

Das sagte Bürgermeister René König (parteilos) auf der kürzlichen Gemeindevertretersitzung. Und weil dem so ist, wurde der Beschluss über die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 6 „Lebensmittelmarkt an der Hauptstraße“ vorerst noch einmal zurückgestellt.

Investor soll das Projekt den Bürgern vorstellen

Dieses einstimmige Votum der gewählten Volksvertreter sorgte bei den zahlreichen Bürgern, deren Häuser und Grundstücke an das zurzeit geplante Marktareal von Rewe angrenzen, offenbar zunächst für etwas Entspannung. Zwar entwickelte sich zu den Investitionsabsichten kein erwartetes Frage- und Antwortspiel zwischen Anwohnern und Gemeindevertretern, doch wurde die Verschiebung allerseits wohl als kleiner Zeitgewinn für die Kritiker gewertet.

Bürgermeister König schlug vor, den Investor aufzufordern, das Projekt noch einmal in einer großen öffentlichen Bürgerversammlung den Koserowern im Detail zu präsentieren und sich ihren Fragen zu stellen. Dieses Vorgehen fand die einhellige Zustimmung der Versammlung. Befragt danach, welche Unklarheiten die Gemeinde zum Thema umtreiben, sagte König: „Die große Dimension entspricht nicht unseren Vorstellungen. Wir wollen, den Wünschen vieler Koserower folgend, einen zweiten Supermarkt, besonders für die Einheimischen, denn Konkurrenz belebt das Geschäft. Was wir nicht wollen, das ist zusätzlicher Verkehr von außerhalb, den wir mit einer zu groß dimensionierten Verkaufsfläche künstlich produzieren würden.“ Die Straßenverkehrssituation mit Dauerstaus und Stop and Go sei in der Sommersaison auf der Insel ohnehin zermürbend genug.

Bürgerinitiative stellt sich gegen das Projekt

Unter den Anwohnern hat sich jetzt sogar eine Bürgerinitiative gegen das Vorhaben Rewe-Markt schräg gegenüber der Tankstelle, in Nachbarschaft der Inselküche gegründet. Deren Mitglieder befürchten, dass ihr Wohneigentum damit deutlich an Wert verlieren würde. Ferner geht es um eventuelle Luft- und Lärmbelästigungen durch Warenlieferungen sowie An- und Abfahrten der Kundschaft.

Laut Ortsoberhaupt hat sich die Initiative verpflichtet, sich nach praktikablen alternativen Standorten im Ostseebad umzuschauen. Wie zu hören war, würden dafür unter anderem der Parkplatz an den Torflöchern sowie jener an der Förster-Schrödter-Straße ins Spiel gebracht. Diese Areale dürften es indes schwer haben, von den übergeordneten Planungs- und Genehmigungsbehörden akzeptiert zu werden. In den zurückliegenden Jahren hatte die Landesraumordnung bei Vor-Ort-Terminen immer wieder klar gemacht, dass nur sehr wenige ausgewählte Flächen dafür zustimmungsfähig wären. Der Investor hat unterdessen bereits Grundstücke für die Marktansiedlung erworben und das Projekt im Bauausschuss einmal erläutert.

Modell- und Gartenbahn im Gespräch

Auf dem Areal an der Förster-Schrödter-Straße ist übrigens aktuell im Gespräch, eine Modell- und Gartenbahn als Attraktion für die kleinen Gäste des Bernsteinbades zu errichten. Während die Diskussion auch darüber unter den Einheimischen im Gange ist, soll es die Absicht des künftigen Betreibers geben, auf dieser Fläche nach Ostern die Anlage einmal probeweise aufzubauen. Dann könnten sich die Beobachter davon überzeugen, ob und wie die Bahn funktioniert.

Von Steffen Adler