Morgenitz

„Kirchenräume bieten in meinen Augen immer auch eine Chance und sind eine Aufforderung an die Dorfgemeinschaft, zusammenzukommen und zusammenzuhalten“, sagt Ulrike Lübbert, die mit ihrem Mann vor knapp zwei Jahren nach Morgenitz auf die Insel Usedom (Landkreis Vorpommern-Greifswald) gezogen ist. Die Physiotherapeutin ist die frisch gewählte Vorsitzende des Kuratoriums im Förderverein „Dorfkirchen am Lieper Winkel“.

Turnusmäßig alle vier Jahre stehen im 2005 gegründeten Verein Neuwahlen an. In diesem Zuge ist Thomas Lehnert, ebenfalls neu in Morgenitz, zum Schatzmeister gewählt worden. Am vergangenen Freitag wurden die bisherigen Amtsinhaber Karin Haschenburger und Bruno Walther mit herzlichen Worten aus ihren Funktionen verabschiedet.

Große Pläne in den Kirchen

Beide stehen dem Verein, wie auch Jörn Dahms aus Quilitz, mit ihren Erfahrungen weiterhin zur Seite, wofür sich Gemeindepädagogin Vera Bäßmann auch im Namen von Pastorin Annegret Möller-Titel herzlich bedankte. Die gemeinsame Sorge galt bei der Vereinsgründung den zum Teil erbarmungswürdigen Zuständen der drei mittelalterlichen Dorfkirchen. Bruno Walther hat genau Buch darüber geführt, wohin die Gelder geflossen sind, die im Laufe der Jahre aus Kirchen- und Fördermitteln sowie zum Teil großzügigen Spenden zum Erhalt der Gotteshäuser zusammengekommen sind.

Hier besteht Handlungsbedarf: Die Außenmauer an der Mellenthiner Kirche droht zu zerfallen. Quelle: Ingrid Nadler

Aktuell muss in Morgenitz der von Schwamm befallene Holzfußboden herausgenommen und bei dieser Gelegenheit die Bestuhlung überarbeitet werden. Das heißt, in der Sitztiefe den heutigen Anforderungen angepasst und für verschiedene Gelegenheiten und Anlässe zudem mobil veränderbar werden, erklärt Vera Bäßmann. In Mellenthin sollen die Außenmauer, die zu zerfallen droht, saniert und die schwierige Wegführung um die Kirche herum neu gestaltet werden. Doch der Verein will längst mehr sein als ein zweckbestimmter Spendensammler.

Kräutermarkt und andere Veranstaltungen geplant

Sehr zur Freude des Vereinsvorstandes gibt es in Morgenitz, Liepe und Mellenthin treue Unterstützer bei der Gestaltung eines vielfältigen Vereinslebens. Namentlich Hella Löschke in Liepe und Fred Warnke in Morgenitz sowie in Mellenthin ein zuverlässiger Kreis von Ehrenamtlichen sorgen beispielsweise dafür, dass die Kirchen besucht werden können. Und ebenso haben auch junge Frauen wie Doreen Borchardt Anteil am Gemeinschaftsleben.

Doreen Borchardt wird unter anderem gemeinsam mit der Gemeindepädagogin den traditionellen Kräutermarkt organisieren, der am 21. Mai wieder in Liepe stattfinden soll. „Im Juni ist ein Mitsommerfest als Dankeschön für alle Kuchenbäckerinnen und sonstigen Unterstützer geplant“, blickt Vera Bäßmann voraus. Die Neu-Morgenitzerin Ulrike Lübbert freut sich darauf, bei der einen oder anderen Gelegenheit möglichst viele Einwohner jeden Alters kennenzulernen. Sie sei bereits mit etlichen Künstlern im Gespräch, die im Sommer in den Kirchen auftreten wollen.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Ingrid Nadler