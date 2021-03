Neuer Wolgaster Schulleiter: „Wir haben noch nicht einmal WLAN“

Wolgast

Pieter Heubach ist neuer Leiter der Grundschule Wolgast an der Baustraße. Am kommenden Montag hat er in seiner neuen Funktion seien ersten Arbeitstag. Der 36-Jährige tritt die Nachfolge von Mandy Koch an, die die Grundschule seit Beginn dieses Schuljahres kommissarisch geleitet hatte.

Der neue Leiter kennt sein künftiges Arbeitsumfeld. „Denn ich unterrichte bereits seit vier Jahren an der benachbarten Regionalen Schule Kosegarten. Ich wechsele also praktisch nur das Schulhaus“, erklärt er. Pieter Heubach ist gebürtiger Naumburger. Er hat in Jena Lehramt studiert, anschließend sein Referendariat im schleswig-holsteinischen Wahlstedt in der Nähe von Bad Segeberg absolviert und vor sechs Jahren schließlich als Lehrer in Eggesin angefangen.

Neuer Leiter begrüßt Schulcampus-Pläne

„Ich bin Regionalschullehrer für Deutsch, Sport und Deutsch als Zweitsprache“, berichtet der Schulleiter, der selbst Vater zweier Töchter im Alter von drei und einem Jahr ist und zuletzt in Elternzeit war. „An der Grundschule möchte ich die Digitalisierung vorantreiben“, verkündete er am Dienstagabend, als er sich vor dem Sozial- und Kulturausschuss persönlich vorstellte.

Was die technische Ausstattung angehe, gebe es an der Schule noch sehr große Probleme. „Wir haben noch nicht einmal WLAN“, schildert Heubach, der darauf dringt, dass im Zuge des bundesweiten Digitalpaktes ein leistungsstarkes Glasfaserkabel zum Schulhaus gelegt wird und die Schüler mit einheitlichen Geräten ausgestattet werden. Hoffnungen auf bessere Bedingungen für die Schüler verbindet er auch mit den Plänen zur Schaffung eines neuen, großen Schulcampus an der Schulstraße, die er ausdrücklich unterstützt: „Dann ist auch für eine Schulkantine gesorgt und vielleicht bekommen wir ja sogar ein kleines Schulschwimmbecken.“

Aktuell jedoch gilt es, die Corona-Hygieneregeln in der Schule einzuhalten und trotz aller Einschränkungen den Schulbetrieb zu meistern. „Außerdem hoffe ich, dass möglichst bald auch der Sportunterricht wieder beginnen kann“, so Pieter Heubach.

Doppelbelastung hat jetzt ein Ende

Für Mandy Koch, die die benachbarte Regionale Schule leitet, endet nunmehr die Doppelbelastung, ebenso für ihre Stellvertreterin Kristina Wilde. Die Zeit in der Grundschule werde ihnen in guter Erinnerung bleiben, teilen beide mit. Das Kollegium habe sie bei ihrer Arbeit wunderbar unterstützt: „Dank geht insbesondere an die beiden Koordinatoren der Grundschule, Anke Spiegelmacher und Stefan Lehrkamp, sowie an die Schulsachbearbeiterin Ariane Zühlke, die uns mit ihrer Arbeit in diesen turbulenten Zeiten tatkräftig begleitet haben.“ Dem neuen Leiter wird ein guter Start gewünscht.

Mandy Koch, Leiterin der Regionalen Schule „Kosegarten“ in Wolgast. Quelle: privat

„Ich freue mich, dass ich ab sofort wieder meine gesamte Energie in die Arbeit an unserer Kosegartenschule investieren kann“, teilt Mandy Koch mit. „Als Schulleiterin und auch Fachlehrerin für Mathematik, Physik und Astronomie hat man immer zu wenig Zeit. Denn Schulschluss ist für mich nicht gleichbedeutend mit Feierabend und Ferien nicht mit Urlaub. Besonders für meine 10. Klasse, in der ich sehr gerne unterrichte, liegt es mir sehr am Herzen, meine Schülerinnen und Schüler mit guten Ergebnissen durch die Abschlussprüfungen zu begleiten.“

Für den Rest dieses Schuljahres wünschen Mandy Koch und Kristina Wilde „uns allen Gesundheit, schnell sinkende Corona-Zahlen und eine baldige Rückkehr zum normalen Schulalltag mit all den schönen Erlebnissen, die eine gute Schulzeit unvergesslich machen“.

Von Tom Schröter