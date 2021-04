Wolgast

Die gute Nachricht: Guido Paterna ist der neue kaufmännische Geschäftsführer des Kreiskrankenhauses Wolgast. Die weniger gute Nachricht: Er wird voraussichtlich nur bis zum Jahresende bleiben, denn Paterna ist Interims-Geschäftsführer. Dennoch: Der 44-Jährige aus Berlin freut sich auf die neue Herausforderung, zumal ihm das Wolgaster Krankenhaus nicht unbekannt ist. „Ich habe hier im vergangenen Jahr ein Projekt realisiert“, sagt er.

Guido Paterna ist normalerweise Inhaber einer Firma für Klinikmanagement. Den jetzigen Kurzzeitjob in Wolgast verdankt er dem Vertrauen des Vorsitzenden des Aufsichtsrates und Sonderbeauftragten des Bildungsministeriums für die Universitätsmedizinen in Rostock und Greifswald, Mathias Brodkorb (SPD). Auf seinen Wunsch hin hat er die Aufgabe übernommen, Helfer in der Not sozusagen.

Eigentliche Kandidatin sagte kurzfristig ab

Denn eigentlich sollte dauerhaft eine Kandidatin aus Niedersachsen die kaufmännischen Geschäfte übernehmen. Doch die Bewerberin hatte, nachdem sie in Wolgast zugesagt hatte, von ihrem alten Arbeitgeber ein Bleibeangebot erhalten, das sie überzeugte. Und so bekam das Kreiskrankenhaus Wolgast den Korb. Die Ärztliche Direktorin der Einrichtung, Dr. Maria Zach, freut sich auf die Zusammenarbeit mit Guido Paterna. „Wir haben bereits gemeinsame Projekte realisiert in meiner Zeit in der Unimedizin Greifswald. Es war ein sehr konstruktives und angenehmes Arbeiten miteinander“, schätzt sie ein.

Mit Maßnahmen an Zeit nach der Pandemie denken

Der neue kaufmännische Geschäftsführer sieht zwei vorrangige Ziele für Wolgast: In der Grund- und Regelversorgung gut durch die Pandemie zu kommen und schon mit Maßnahmen an die Zeit nach der Pandemie zu denken. „Mit der jetzigen ärztlichen Leitung sind da sehr gute Voraussetzungen geschaffen“, erklärt Paterna. So habe ihn bei seiner Ankunft in Wolgast beeindruckt, dass es hier schon seit Wochen keine Corona-Station mehr gibt und alle Ressourcen dafür verwendet werden können, um die Krankenversorgung in der Region jenseits von Covid-19 sicherzustellen und zuverlässig zu gewährleisten.

„Wir sind da sehr froh, dass wir mit der Unimedizin die Vereinbarung treffen konnten, dass dort die Corona-Patienten behandelt werden und hier die anderen Alltagskrankheiten, die ja trotz Corona weiterhin auftreten“, erklärt Dr. Maria Zach. So brauchten Operationen im Gegensatz zu anderen Krankenhäusern nicht immer wieder verschoben werden. Ganz wichtig sei auch, dass die Kapazitäten der Geriatrie für die Patienten genutzt werden können. „Unser altersmedizinisches Zentrum genießt einen sehr guten Ruf über Wolgast hinaus“, so Zach.

Weitere Geriatrie-Station ab Ende Juni

Der kaufmännische Geschäftsführer hofft deshalb, dass Ende Juni die vorgesehene weitere Geriatrie-Station mit 19 Betten geöffnet werden kann. „Die Station sollte bereits fertig sein, aber wegen Corona konnten bestimmte Bauleistungen nur mit Verspätung umgesetzt werden“, sagt Paterna. Die Pandemie sei auch der Grund, warum es Verzögerungen beim Bau des Fahrstuhls für die Kinderarztpraxis gebe.

Bei der neuen Notaufnahme, für die das Land Ende Dezember den Bescheid über acht Millionen Euro ausgereicht hat, ist nach Paternas Worten der Stand so, dass die Ausschreibungen auf den Weg gebracht worden sind in der Hoffnung, dass sich Bewerber finden. Ein Baustart sei, wenn alles gut läuft, Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres möglich. Bei einer Bauzeit von zwei Jahren könnte die neue Notaufnahme Ende 2023/Anfang 2024 fertig sein.

Rettungsdienst hält jetzt viel öfter in Wolgast

„Das alles sind wichtige Aufgaben, die das Kreiskrankenhaus Wolgast weiter nach vorn bringen sollen und für deren Fortgang ich mich starkmache“, so der Geschäftsführer, der seit einer Woche im Amt und seit vielen Jahren großer Usedom-Fan ist. Er sei überzeugt, mit der Annahme der Aufgabe in Wolgast die richtige Entscheidung getroffen zu haben. „Mir ist in dieser kurzen Zeit, die ich hier bin, im Vergleich zum Vorjahr aufgefallen, dass nicht nur der Rettungsdienst Wolgast viel öfter anfährt, sondern dass auch das Miteinander der Belegschaft viel konstruktiver geworden ist. Das motiviert mich sehr.“

