Neues Atom-Zwischenlager in Lubmin: BUND bemängelt unzureichenden Terrorschutz

Ein monolithischer Bau mit 1,8 Meter dicken Betonwänden und einer ebenso starken Decke soll ab 2027 in Lubmin die 74 Castoren mit hochradioaktivem Abfall beherbergen. Nun gibt es weitere Kritik an dem geplanten Bau, der wegen der verschärften Sicherheitsanforderungen nach den weltweiten Terroranschlägen erforderlich geworden ist und das atomare Zwischenlager Nord teilweise ersetzen soll.

Der Umweltverband BUND und auch die Grünen hatten bereits das Fehlen einer heißen Zelle moniert, in der defekte Castoren im Notfall geöffnet und neu verpackt werden könnten.

„Der Terrorschutz ist unzureichend“

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens hat der Umweltverband nun weitere aus seiner Sicht bestehende Schwachpunkte aufgelistet. So sei lediglich der zufällige Absturz eines Militärflugzeugs betrachtet worden. Die Sicherheitsprüfungen sollten aber auch Auswirkungen eines gezielten Flugzeugabsturzes einbeziehen, so BUND-Landeschefin Corinna Cwielag. „Diese Betrachtung ist unter der neuen geopolitischen Lage, die sich mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine ergeben hatte, dringend erforderlich.“

Ebenso sei ein Beschuss der Castorbehälter mit panzerbrechenden Waffen nicht ausreichend geprüft worden. Ein solcher Beschuss sei während der Lagerung und anlageninterner Transporte generell möglich und durch die Freisetzung von Radioaktivität mit erheblichen Auswirkungen auf die im Umfeld des Lagers lebende Bevölkerung verbunden. „Der Terrorschutz ist unzureichend“, so Cwielag.

Sensible Maßnahmen bleiben geheim

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens, das derzeit am Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE) geführt wird, gingen insgesamt sieben Einwendungen gegen das Ersatzlager ein, für das das bundeseigene Entsorgungswerk für Nuklearanlagen (EWN) Ende 2023 mit den Bauarbeiten beginnen will. In etwa vier bis sechs Monaten sollen die Einwendungen bei einem Erörterungstermin diskutiert werden.

74 Castoren im Zwischenlager Nach der Terrorserie, die 2001 mit dem Anschlag auf das World Trade Center in New York begann, hatte der Bund 2011 die Sicherheitsanforderungen für die Lagerung von hochradioaktivem Atommüll angezogen. Die 74 Castoren im Lubminer Zwischenlager Nord (ZLN) mit Brennelementen aus Lubmin, Rheinsberg, Karlsruhe und aus dem atombetriebenen Forschungsschiff „Otto Hahn“ lagern bislang in einer Halle, die räumlich mit den anderen Hallen für schwach- und mittelradioaktiven Abfall verbunden ist – ein potenziell sicherheitsrelevanter Schwachpunkt. Nun entsteht bis 2027 ein separater Bau mit höheren Standards. In 65 Castorbehältern werden die Brennelemente aus den beiden DDR-Kernkraftwerken Lubmin und Rheinsberg verwahrt. In neun Behältern sind hochradioaktive Abfälle aus den westlichen Bundesländern deponiert. Das KKW Lubmin, das zwischen 1973 und 1990 in Betrieb war, deckte elf Prozent des DDR-Strombedarfs. Wegen Sicherheitsbedenken wurden der Atommeiler in Lubmin und das deutlich kleinere Kraftwerk in Rheinsberg nach dem Fall der Mauer abgeschaltet.

Die EWN weist die Kritik zurück und verweist auf zusätzliche sicherheitsrelevante Informationen, die nicht Teil der Auslegung waren. Demnach seien besonders sensible Maßnahmen, die dem Schutz der Anlage gegen Störmaßnahmen dienen, der Genehmigungsbehörde in einem getrennten Bericht vorzulegen. Begründung eines EWN-Sprechers: Eine öffentliche Auslegung und Erörterung würde den effektiven Schutz gegen solche Maßnahmen entwerten und darüber hinaus gegen gesetzliche Vorgaben, wie die Atomrechtliche Verfahrensordnung, verstoßen. „Keine gute Lösung für die Menschen, die in der Nähe wohnen und betroffen wären“, kontert Cwielag. „Transparenz sieht anders aus.“

Anforderungen an Langzeitlagerung anpassen

Grundsätzliche Kritik gibt es vor allem an fehlenden Planungen für die zeitliche Lücke, die zwischen dem Auslaufen der Castor-Genehmigungen und der Inbetriebnahme eines Endlagers entsteht. „Die bisherige Planung ist unzureichend und muss an die Anforderungen einer Langzeitlagerung angepasst werden“, moniert Antje von Broock, Bundesgeschäftsführerin des Umweltverbandes. Die Genehmigung für den ersten in Lubmin gelagerten Castorbehälter läuft 2036 aus, 40 Jahre nach Verschluss. Ein Endlager für hochradioaktiven Abfall geht in Deutschland frühestens 2050 in Betrieb. Wo, ist bis heute unklar.

Wegen dieser zeitlichen Diskrepanz halten Umweltverbände wie auch die Grünen eine heiße Zelle für dringend erforderlich, in der defekte Castoren repariert werden. Die EWN GmbH als Betreiber hatte betont, eine heiße Zelle als Option zu planen und diese nachzurüsten, wenn dies erforderlich sei. Der Landtagsabgeordnete Hannes Damm (Grüne) kritisiert allerdings, dass die vorgelegten EWN-Anträge keine Pläne zu der vom Betreiber bereits kommunizierten einfachen „Nachrüstfähigkeit“ einer heißen Zelle beinhalten. Die EWN kontert, dass die heiße Zelle nicht Teil des Genehmigungsverfahrens sei. Sie werde als getrenntes Gebäude direkt angrenzend an das Zwischenlager errichtet, sofern dies erforderlich sei.

Wegen der längeren Zwischenlagerung ist es für den BUND auch dringend erforderlich, negative Alterungseffekte der Castoren zu untersuchen. Ergänzend zu internationalen Forschungsprojekten sollten umfangreiche nationale Untersuchungen initiiert werden, die auch die in Lubmin aufbewahrten Behälter und deren Inventar – Brennelemente russischer Bauart – berücksichtigen. Ähnlich hatte sich bereits der Grünen-Abgeordnete Damm geäußert.

