Karlshagen/Peenemünde

„Unser Haus 4 brennt, lichterloh. Haus 5 steht in Flammen, ringsum Feuer – ein schauerlich schönes Bild! Wir rennen am brennenden Haus 5 vorbei, hier und da kracht es noch, Blindgänger gehen hoch, Balken fallen, Giebel stürzen ein, wo ist mein Haus? Ich sehe nichts als Flammen, die Sträucher brennen um uns herum, wir stehen mitten im Feuer, meine Haare fangen an zu sengen, es geht nicht mehr weiter, auch nicht mehr zurück.“ Das sind Erinnerungen von Sekretärin Dorette Schlidt, als sie am 18. August 1943 am Morgen den Luftschutzbunker verlässt.

Manfred Kanetzki schreibt in seinem neuen Buch „Angriffsziel Peenemünde“ (erschienen im Berliner Verlag MediaScript), wie Zeitzeugen die alliierten Bombenangriffe auf Peenemünde 1943 und 1944 erlebt haben. Allein in der Nacht vom 17. auf den 18. August 1943 hatten 565 Flugzeuge der britischen Royal Air Force eine todbringende Last von 1874 Tonnen abgeworfen. 1593 Tonnen waren Sprengbomben, 281 Tonnen Brandbomben.

„In der Vergangenheit wurden über Peenemünde und die Bombenangriffe viele falsche Informationen verbreitet. Ich habe versucht, anhand von Recherchen und Hinweisen auf die verwendeten Quellen diese Darstellungen zu korrigieren“, sagt Kanetzki, der Autor mehrerer Bücher und Publikationen zur Peenemünder Geschichte ist.

Weniger Todesopfer als angenommen

Beispielsweise würde es zu den Todesopfern nach diesem Bombenangriff unterschiedliche Angaben geben. „In der Biografie von Wernher von Braun ist die Rede von 733. In einem Buch über Dornberger wird von 735 gesprochen. Es sind 703“, sagt der Karlshagener, der Sterbebücher und Friedhofslisten eingesehen hat. Und bei letzteren darauf gestoßen ist, dass um die 50 Frauen dort doppelt geführt werden – einmal mit dem Familiennamen, einmal mit dem Geburtsnamen.

Auf den 170 Seiten widmet sich Kanetzki auch dem Peenemünder Versuchsgelände mit seinen Werken, der Wohnsiedlung, der Lager für Bauarbeiter, Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge sowie dem Luftschutz. Er zeichnet die Bombenangriffe der Briten und Amerikaner nach und verweist auf bislang unveröffentlichte Fotos (Luftaufnahmen von Peenemünde aus den Flugzeugen) und Dokumente sowie englische und amerikanische Quellen. Dazu gibt es Lage- und Operationspläne. „Ich habe mich bewusst für das A4-Format entschieden, damit vor allem die Karten und Zeichnungen besser zu erkennen sind“, sagt der Autor.

Kanetzki leistete von 1971 bis 1990 seinen Dienst im Jagdfliegergeschwader 9 in Peenemünde. Als Major aus der NVA ausgeschieden, schulte er zum Bürokaufmann um und war 16 Jahre im Historisch-Technischen Museum (HTM) beschäftigt. Er saß nun quasi an der Quelle, wenn es um die Geschichte der Luft- und Raumfahrt geht. Damit beschäftigt sich der 73-Jährige schon viele Jahre, denn die ersten Vorträge zu der Thematik hielt er bereits 1975.

„Keller bebte von ununterbrochenen Einschlägen“

Seine Motivation: „Ich will die Geschichte für die Nachwelt erhalten. Mir geht es um die Dokumentation der Abläufe und wie die Bevölkerung die Angriffe erlebt hat. Ich habe Zeitzeugenberichte gelesen und mit vielen Zeitzeugen gesprochen.“

So äußert sich Josef Dantscher, damals Gruppenleiter für Fernmeldetechnik im Werk West, in einem Brief an die Verwandten über das Schicksal seiner Familie beim Bombenangriff: „Der Keller bebte von den ununterbrochenen Einschlägen und die erst kürzlich eingebauten Stützsäulen wankten manchmal erheblich. Nun prasselte pausenlos der Segen von oben, man hörte die schweren Pfeifen und wartete mit Bangen auf die Detonation, ob sie näher oder entfernter erfolgten. Es gab nicht eine Pause in den anderthalb Stunden, die der Angriff dauerte.“

Kanetzki ist auch der Frage nachgegangen, ob Peenemünde wirklich so geheim war, wie es behauptet wird? Seine Antwort lautet nein. Denn bereits 1937 soll es Postkarten gegeben haben, die zeigen, dass es sich in Peenemünde um eine größere militärische Anlage gehandelt hat. „Die ausländischen Bauarbeiter in Peenemünde haben diese Postkarten sicher auch an ihre Familien in der Heimat verschickt“, so Kanetzki.

Spionierende Zahnärztin aus Zinnowitz?

Weitere Belege in dem Buch (Auflage 500): „In Peenemünde kursierten immer wieder Gerüchte über Spione. Diese englischen Agenten sollen verkleidet als hochrangige Wehrmachtsoffiziere mit forschem militärischem Auftreten die Wachleute eingeschüchtert und sich so Zugang zu hochgeheimen Anlagen verschafft haben.“ Berichtet wird auch von einer Zahnärztin aus Zinnowitz, die angeblich für einen ausländischen Geheimdienst gearbeitet habe.

Kanetzki greift auch den sogenannten Oslo-Report auf. Im Oktober 1939 erhielten die Briten durch einen anonymen Brief, der von einem Unbekannten in den Briefkasten der britischen Botschaft in Oslo gesteckt wurde, die erste Information über eine Erprobungsstelle in Peenemünde. „Dieser Report wurde bisher überbewertet. Der Ort Peenemünde wird dort nur in Zusammenhang mit der Erprobung eines ferngesteuerten Gleiters durch die Kriegsmarine erwähnt“, so Kanetzki. Laut Oslo-Report hatte der lediglich die Bezeichnung FZ 21 – ferngesteuertes Zielflugzeug. „Bis heute ist nicht eindeutig bekannt, wer den Bericht verfasste“, sagt Kanetzki.

Von Henrik Nitzsche