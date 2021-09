Neues Buch: So hat die Spanische Grippe in Usedom gewütet

Usedom

Die Usedomer haben jetzt die Möglichkeit, von 60 zum Teil spektakulären Ereignissen in ihrer Stadt zu erfahren, von denen mit Sicherheit keiner weiß. Sie haben sich von 1890 bis 1923 in der Ackerbürgerstadt ereignet. Zu verdanken ist dieses nunmehr dritte Geschichts-Heftchen wieder dem 82-jährigen Gottfried Ehrig. Die Broschüre „Die Stadt Usedom und Umgebung im Spiegel der Presse“ ist in diesen Tagen erschienen und wieder in Zusammenarbeit mit Roland Voth herausgegeben worden.

Einmal mehr zeigt sich beim Lesen und beim Betrachten der alten Postkarten, wie gut die Hobby-Historiker beim Erforschen der Heimatgeschichte inzwischen inselweit und darüber hinaus zusammenarbeiten. So hat der Zinnowitzer Uwe Jassmann Postkarten zur Verfügung gestellt. Besonders bedankt sich der Autor bei Bernd Jordan aus Lassan: „Er hat mit unglaublicher Ausdauer hunderte von alten Zeitungen nach Artikeln durchforstet, die das Gewünschte enthielten.“

Unfälle und Selbstmordversuch

Gleich zu Beginn werden die Leser etwas über den Usedomer Scharfrichter Peter Hirte erfahren, der an die schwedische Regierung und deren Pommerschen Generalstadthalter geschrieben hat und darum ersucht, neben seinem Gewerbe medizinische Aufgaben übernehmen zu dürfen. Wir erfahren, wie die Spanische Grippe in Usedom gewütet hat, von schlimmen Unfällen, einem vereitelten Selbstmordversuch, von diebischen Heranwachsenden und vielem mehr. Manches davon hat der Bansiner Hans-Ulrich Bauer auch in seinem Buch „Echte Mörder und falsche Hexen rund um Usedom“ beschrieben.

Gottfried Ehrigs Broschüre ist für drei Euro in der Usedomer Stadtinformation und in der Altstadtbäckerei Haß erhältlich. Dort kann man auch die zuvor erschienenen Hefte „Usedom – Seine Mauern und Tore“ und „Das Granit-Kreuz auf dem Schlossberg in Usedom“ erwerben.

Von Ingrid Nadler