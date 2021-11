Neues Buch zur Anklam-Lassaner Kleinbahn ist da

Lassan

Das neue Buch „Die Anklam-Lassaner Kleinbahn – Zwischen Peene und Peenestrom“ des Autors Wolf-Dietger Machel ist soeben erschienen und ab Mittwoch, dem 24. November, im Museum Lassaner Mühle zu haben. „Es handelt sich hierbei um das Heft Nr. 16 unserer Serie ,Beiträge zur Lassaner Heimatgeschichte’. Es kann im Lassaner Museum von Montag bis Freitag jeweils von 8 bis 12 Uhr zum Preis von 26,80 Euro gekauft werden“, teilt Bernd Jordan mit, Vorsitzender der IG Heimatgeschichte Lassan. „Bestellungen sind zu richten an die Adresse: IG Heimatgeschichte Lassan e.V., Wendenstraße 39, 17440 Lassan. Wir versenden das Buch auf Rechnung.“

280 Abbildungen auf 200 Seiten

Der Einband des neuen 200-seitigen Buches, das soeben erschienen ist. Quelle: Wolf Dietger Machel

An der Heimatgeschichte Interessierte haben die neue Publikation, die 200 Seiten umfasst und 280 Abbildungen enthält, mit Spannung erwartet. Am 21. April 1896 wurde die Strecke der Anklam-Lassaner-Kleinbahn (ALKB) in Betrieb genommen. Jetzt, 125 Jahre später, arbeitete der Berliner Eisenbahnpublizist Wolf-Dietger Machel die Geschichte der ALKB mit dem Ziel auf, im Jubiläumsjahr sein Buch auf den Markt zu bringen, was ihm gelungen ist.

Der Autor, der zudem persönliche Verbindungen nach Lassan hat, befasst sich seit Jahrzehnten mit der Historie der Eisenbahn in Vorpommern und darüber hinaus. Etliches Material in Wort und Bild hat er während dieser Zeit zur ALKB, die fast 50 Jahre existierte, zusammengetragen. Nur wenige Überbleibsel des Kleinbahnnetzes, das sich von Anklam unter anderem über Relzow, Krenzow und Lentschow nach Lassan erstreckte und zeitweise über einen Abzweig von Krenzow nach Buddenhagen verfügte, haben die Jahrzehnte überdauert. Der Bahndamm ist jedoch über längere Etappen bis heute noch deutlich auszumachen.

Von Tom Schröter