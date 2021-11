Wolgast

Vor drei Wochen hat Bianca Becker ihre Arbeit in der Wolgaster Stadtverwaltung aufgenommen. Die gelernte Sport- und Fitnesskauffrau stammt aus der Fontane-Stadt Neuruppin und zog vor etwa drei Jahren an ihr Traumziel, die Küste. In der Zinnowitzer Kurverwaltung war sie für das Kultur- und Veranstaltungswesen verantwortlich. Nun arbeitet sich die Trassenheiderin, die auch einen Bachelor-Abschluss im Fach Ökonomie hat, in ihr Aufgabengebiet in Wolgast ein, für das bisher Steffen Ostmann zuständig war, der in diesem Jahr in den Ruhestand gegangen ist.

„Hier auf Usedom haben mein Partner und ich Freunde gefunden und wir sind inzwischen auch Eltern geworden“, freut sich Bianca Becker. 13 Monate ist ihr Sohn mittlerweile alt. In ihrer Freizeit hält sich die 31-Jährige als Volleyballspielerin unter dem Dach des SV Eintracht Zinnowitz körperlich fit, wo sie und ihre Mitstreiterinnen in der Sportschule regelmäßig trainieren. Hinzu kommen Spaziergänge insbesondere in der Idylle rings um das Achterwasser.

Von Tom Schröter