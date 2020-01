Ückeritz

Im Winter ist es still auf dem Ückeritzer Campingplatz. Die kleinen Imbissbuden und Restaurants sind geschlossen, Camper eher selten anzutreffen. Doch eine Ausnahme gibt es: „Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen“, steht auf dem Aufsteller vor dem Restaurant Alte Schenke. Hier ist geöffnet. Nur montags nicht.

„Ich wurde schon gefragt, ob ich ein bisschen verrückt bin. Ja, bin ich. In der Nebensaison ist das schon eine Hausnummer“, sagt Andrea Richter, neue Pächterin des Hauses. Am 21. Dezember 2019 hat sie sich ihren Traum vom eigenen Lokal erfüllt. An dem Tag kamen die ersten Gäste in die Schenke, die auf dem Campingplatz an eine Pizzeria und Kaufhalle grenzt. Die 43-Jährige hat das gesamte Objekt gepachtet – für drei Jahre.

Und sie hat viel vor: „Das soll hier nicht nur eine Gaststätte sein, sondern auch Treffpunkt für Einheimische. Wir planen Skat- und Dartabende, bieten regelmäßig Brunch an, wollen Trödelmärkte organisieren und viel Livemusik spielen.“

Ostkind serviert Broiler und Jägerschnitzel

Dass auf ihrer Speisekarte viele Ostgerichte wie Kohlrouladen, Soljanka, Jägerschnitzel und Broiler zu finden sind, hat mit ihrer Herkunft zu tun. Sie ist ein Ostkind aus Lutherstadt Wittenberg. Doch die meiste Zeit ihres Lebens verbrachte das „Stehaufmännchen“ – wie sie sich bezeichnet – in Nordrhein-Westfalen. Bis Ende 2017 lebte sie in Bonn. Bei der Gastronomiekette Vapiano war sie viele Jahre in der Finanzbuchhaltung beschäftigt. „Daher kommt meine Affinität zur Gastronomie.“

Ihre Kinder sind groß, die Tochter 22, der Sohn 23. „Nun war es an der Zeit, die Herausforderung als Selbstständige anzunehmen“, sagt Andrea Richter, die für ihr eigenes Business einen Wunschort hatte: „Es muss was am Wasser sein. Der Blick aufs Wasser bedeutet für mich Seelenfrieden.“ Ihr Restaurant liegt nur einen Steinwurf von der Ostsee entfernt.

Doch ihr Weg als eigenständige Gastronomin führte sie zunächst über die Seetel-Gruppe, wo sie Assistentin der Geschäftsführung war. „Ich wollte aber einfach mal weg vom Schreibtisch. Das ist nicht mehr meine Welt“, erklärt sie ihre Kündigung bei Seetel.

Ihre Welt ist jetzt die Alte Schenke, in der sie im Sommer noch ausgeholfen hat. Irgendwann habe sie der Pächter gefragt, ob sie nicht Lust habe, das Restaurant zu übernehmen. Er habe keine Lust mehr. Andrea Richter hatte Lust, dann ging alles sehr schnell. „Innerhalb weniger Wochen haben wir viel verändert. Das Wichtigste war der Einbau des Kamins“, sagt sie. Gegenwärtig mache sie das mit ihrem Lebensgefährten noch allein. Im Sommer braucht sie vier bis sechs Arbeitskräfte, da zu den knapp 30 Plätzen im Inneren fast die gleiche Anzahl im Außenbereich kommt.

Bis zur Saison will sie sich „nach und nach rantasten und schauen, wie es angenommen wird. Bis Mitte April ist die Schranke auf dem Campingplatz geöffnet, so dass die Gäste mit dem Auto zu uns kommen können“, sagt Andrea Richter, die über dem Namen des Restaurants das Kürzel „H & H Event“ zu stehen hat. „Ich bin die Heidelbeere, mein Freund die Himbeere, deshalb H und H“. Ja, sie ist eben ein bisschen verrückt.

Von Henrik Nitzsche