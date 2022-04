Swinemünde

Verkalkuliert? Das neue Pflegeheim in Swinemünde zählt zwar zu den modernsten in Westpommern, doch der 38,5 Millionen Złoty teure Neubau trägt sich nicht. In der im Herbst 2021 eröffneten Einrichtung für die Langzeitpflege – Ersatz für das alte Pflegeheim „Fregata“, das demnächst abgerissen wird – werden private wie auch von der Krankenkasse eingewiesene Personen behandelt. Das kommerzielle Angebot sollte profitabel sein. Doch diese Rechnung geht nicht auf. Nur sehr wenige Privatpatienten können sich die hohen Kosten für Unterkunft und kommerzielle Behandlungen leisten. Das neue Pflegeheim wird zu einem Zuschussgeschäft für die Kommune. Bereits zum zweiten Mal musste die Stadt die Einrichtung subventionieren.

Kosten aus eigener Tasche nicht zu bezahlen

Der Neubau war dringend notwendig, denn die Zahl der Senioren auf den Inseln Usedom nimmt zu. Jeder vierte Einwohner von Swinemünde ist im Ruhestand. Allerdings beträgt das durchschnittliche Gehalt in Swinemünde nach Steuerabzug etwa 3000 Złoty. Die Grundkosten in einer Pflegeeinrichtung bei einem privaten Angebot (mit Unterkunft und Verpflegung) liegen bei 6900 Złoty pro Monat. Hinzu kommt noch eine Rehabilitation, die 800 Złoty kostet. Patienten mit Dekubitus müssen zusätzlich 2000 Złoty zahlen. Eine Woche Kurzzeitpflege kostet mehr als 1900 Złoty (400 Złoty pro Tag). Für eine ärztliche Beratung wären jeweils 200 bis 250 Złoty fällig. Daraus folgt, dass ein durchschnittlich verdienender Einwohner von Swinemünde ohne Einweisung oder finanzielle Hilfe der Familie nicht in der Lage ist, seinen Aufenthalt in der Einrichtung zu bezahlen. Zumal sich nach Angaben des Stadtamtes die Kosten im neuen Pflegeheim bei Belegung aller 80 Betten auf 8606 Złoty pro Person im Monat belaufen.

Stadt schießt 1,8 Millionen Złoty zu

„Ich bin davon überzeugt, dass es in Swinemünde Menschen gibt, die es sich leisten können, monatlich 8000 Złoty für einen Aufenthalt zu zahlen“, ist sich Janusz Żmurkiewicz, Präsident von Swinemünde, sicher. „Die kommerzielle Tätigkeit sollte die Betriebskosten der Anlage decken. Leider funktioniert dies nicht so, wie wir es gerne hätten“, räumt er aber ein. Die Folge: Wegen der geringen Anzahl privater Aufenthalte musste die Stadt bereits 1,8 Millionen Złoty zusätzlich für die neue Langzeitpflegeeinrichtung zahlen. Żmurkiewicz: „Ich hoffe, dass die Leitung der Einrichtung die Arbeit bis Ende des Jahres so organisieren wird, dass die Einnahmen aus kommerziellen Tätigkeiten die zusätzlichen Kosten decken werden, die wir tragen müssen.“

Von Radek Jagielski