Noch liegt das blaue Etikett mit der Aufschrift „ Wasserschutzbrot“ nur probehalber auf dem Brotlaib, Form und Farbe stehen dem Mischbrot von Bäcker Sven Nilius aus Kandelin aber ausgezeichnet. Vielleicht geht beim Handwerksbetrieb Sternback allerdings wirklich bald ein sogenanntes Wasserschutzbrot über den Ladentisch. „Ich finde die Idee gut“, beschreibt der 40-Jährige. „Unser ganzes Geschäftsmodell ist auf möglichst viel Regionalität aufgebaut und wenn dann noch die Umwelt geschützt wird, umso besser.“

Idee kommt aus Süddeutschland

Doch was steckt hinter dem Begriff und dem Projekt? „Die Idee des Wasserschutzbrotes kommt aus Süddeutschland und schließt Landwirte, regionale Handwerksbäcker, Mühlen und Wasserbetriebe mit ein.“, erzählt Astrid Kowatsch, die mit dem Uni-Projekt Vorpommern Connect die Idee ins Rollen brachte. „Hauptziel ist es, das Wasser in Trinkwasserschutzgebieten vor einer hohen Nitratbelastung zu schützen. Vereinfacht gesagt geht es darum, die dritte Düngung, die für Weizen durchgeführt wird, wegzulassen und trotzdem ein gutes Auskommen für alle zu generieren.“

Schlüssel: Verzicht auf dritte Düngung des Weizens

Die dritte Stickstoffdüngung gelte für das Getreide noch einmal als Qualitätsdüngung und erhöhe den Eiweißgehalt, beschreibt Kowatsch. Weil der Landwirt weniger Ertrag aus dem Verkauf des eiweißärmeren Weizens bekommt, wird er bei dem Projekt in Süddeutschland durch die regionalen Wasserversorgungsbetriebe entschädigt. „Die Wasserversorger haben das Thema im Blick und denken vorausschauend“, sagt die Agraringenieurin. „Auch sie haben natürlich ein großes Interesse an der guten Qualität des Wassers.“

So könnte ein Wasserschutzbrot aus Kandelin einmal aussehen. Noch ist das aber nur eine Idee – die Mühle zum Verarbeiten des Getreides fehlt. Quelle: Anne Ziebarth

Nitrat ist Gift fürs Trinkwasser

Das Potenzial ist also da. Die von Wasserschutzgebieten eingenommene Fläche entspricht rund 16 Prozent der Landesfläche vom MV, rund 73 Prozent der ausgewiesenen Wasserschutzgebietsflächen werden landwirtschaftlich genutzt. In den vergangenen Jahren sind die negativen Folgen der landwirtschaftlichen Nutzung auf Grund- und Oberflächenwasser immer stärker in den Fokus der Behörden gerückt, hauptsächlich der durch Düngung beeinflusste Nitratgehalt beunruhigt Experten.

Auf der Insel Rügen wurden in der Vergangenheit sogar Überschreitungen des Grenzwertes von 50 Milligramm je Liter festgestellt. „Nitrate selbst sind im Grunde zwar unbedenklich, können jedoch im menschlichen Körper in Nitrite umgewandelt werden“, heißt es in einer 2017 vom Landwirtschaftsministerium herausgegebenen Broschüre. „Nitrite stehen dabei im Verdacht, an der Bildung krebserregender Verbindungen beteiligt zu sein.“

Mühle Jarmen wäre ideal

So weit, so gut. „Es gibt aber noch einen ganz wesentlicher Knackpunkt, um das Projekt hier in Vorpommern starten zu können“, sagt Astrid Kowatsch. „Nämlich eine regionale Mühle, die das Wasserschutzgetreide dann zu Wasserschutzmehl verarbeitet.“ Bedingung für das Wasserschutzbrot ist das getrennte Vermahlen des Mehls, eine Aufgabe, der große Industriemühlen nur schlecht nachkommen können.

Die im vergangenen Jahr geschlossene Mühle in Jarmen sei ideal gewesen, bedauert Kowatsch. Leider habe sich der bisherige Betreiber Goodmills aber nicht für einen Verkauf der Mühle an lokale Interessenten entschieden. Die Errichtung einer neuen Mühle für Nischenprodukte durch zwei ehemalige Mitarbeiter wird derzeit geprüft. „Wir müssen jetzt einfach abwarten, was passiert“, so Kowatsch. „Vielleicht müssen wir nach Rostock ausweichen, aber Vorpommern wäre uns deutlich lieber.“

Es sei schade, dass immer mehr regionale Strukturen wegbrechen, meint sie. „Die Distanz zwischen Verbraucher und Landwirt wird immer größer. Auch das soll durch ein Projekt wie das Wasserschutzbrot verringert werden.“

Bäcker Sven Nilius setzt in seiner Sternback-Bäckerei auf traditionelle Fertigung. Quelle: Anne Ziebarth

Wasserschutzmehl braucht kleine Bäckereien

Sollte das Getreide dann zu Wasserschutzmehl verarbeitet worden sein, kommt Sven Nilius ins Spiel. Er stellt dann das Wasserschutzbrot in seiner Handwerksbäckerei in Kandelin her. Sorge vor der Verarbeitung habe er nicht. „Wir sind ein Traditionsbetrieb und machen jeden Teig selbst“, erzählt der 40-Jährige. „Das bedeutet, wir können auch unmittelbar auf jeden Teig Einfluss nehmen und reagieren. Das kriegen wir hin.“

In großen Bäckereien, auch diese hat Nilius kennengelernt, sähe das ganz anders aus. Dort müsse man die Produktionsstrecken komplett umstellen, das umzusetzen wäre für kleinere Mengen ein Ding der Unmöglichkeit.“ In Kandelin kann er sich das Wasserschutzbrot aber gut vorstellen. „Ich denke schon, dass viele Kunden bereit wären, so ein Wasserschutzbrot aus der Region zu kaufen“, sagt er.

Die Vorpommern-Connect-Roadshow Das Forschungsprojekt Vorpommern Connect beschäftigt sich mit der Frage, wie Menschen aus Vorpommern ihre landwirtschaftlich geprägte Umwelt wahrnehmen und was sie bewegt. Wie stehen die Einwohner zum Beispiel zum Thema Energie aus Moorbiomasse oder zu regionalen Lebensmitteln? Wie lässt sich das Erlebnis Land beschreiben? Die Ergebnisse einer großen Befragung der Uni Greifswald werden auf einer Tour durch Vorpommern vorgestellt. Die erste Station ist am 26. August um 18 Uhr im Greifswalder KuBa. Anschließend macht die Roadshow am 8. September in Anklam in der Kantine Klex Station. Beginn ist um 18 Uhr. Zum Abschluss am 10. September ist Vorpommern Connect im Theater Barth zu Gast. An allen Standorten ist die Teilnehmerzahl begrenzt, es wird um rechtzeitiges Kommen gebeten. Mund-Nasen-Bedeckung mitnehmen!

Projektergebnisse werden vorgestellt

Damit würde die Kundschaft auch den Ergebnissen der Befragung von Vorpommern Connect entsprechen, einem Projekt der Universität Greifswald, in dem in Bevölkerungsbefragungen gecheckt wurde, wie die Vorpommern über Wertschöpfungsketten in Ernährung, Umweltschutz und Energie denken. Dabei sei auch herausgekommen, dass sich die Menschen sehr für den Schutz ihres Wassers interessieren, so Astrid Kowatsch, die in dem Projekt mitarbeitet. Weitere Ergebnisse der Befragung werden auf einer „Roadshow“ durch Vorpommern diskutiert (Infokasten).

Von Anne Ziebarth