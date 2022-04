Neues Restaurant in Heringsdorf: Hier gibt es Steaks und Burger

Heringsdorf

Das war kein April-Scherz: In Heringsdorf hat ein neues Restaurant eröffnet. Der Chef ist ein alter Bekannter – Eric Knüppel, 37, Koch und Liebhaber von gutem Fleisch. „Eric’s Burger & Steaks“ ist seit dem 1. April in der Friedenstraße, im Kellergewölbe unter der Fleischerei Wollin, zu finden.

„Drei Jahre stand das Restaurant leer. Ich habe lange überlegt und nun den Schritt gewagt“, sagt der Heringsdorfer. Mit der „Pommernperle“ an der Neuhofer Straße hatte Knüppel bereits ein eigenes Restaurant. „Ende Februar 2020 war dort Schluss. Das war schade, weil wir auch unter den Einheimischen viele Stammkunden hatten.“

Auf die hofft Knüppel nun auch in der Friedenstraße. Der Name ist in der Küche Programm. Bewusst hat er sich für eine kleine Speisekarte entschieden. Die reicht von „Eric’s Burger“ bis zu Klassikern wie Steak au four und Würzfleisch.

Tomahawk-Steak hängt bei 2 Grad

Apropos Fleisch: Im Eingangsbereich fällt der silberne Dry Ager auf. Neben vielen neuen Küchengeräten hat er auch in den Reifeschrank für Fleisch investiert. Dort reift das Fleisch am Knochen. „30 Tage wird es dort bei 1,5 bis 2 Grad und einer Luftfeuchtigkeit von 80 Prozent gelagert“, sagt der gelernte Koch und zeigt auf das Tomahawk-Steak. „Das ist schon verkauft.“

Im Heringsdorfer Strandhotel „Ostseeblick“ hat er seine Ausbildung zum Koch absolviert. Doch lange hielt es ihn danach nicht auf Usedom. Über die Zwischenstation Schwarzwald kam Knüppel nach Zürich. Von der Stadt in der Schweiz wird behauptet, dass das sogar für Reiche ein teures Pflaster ist. „Ich war neugierig auf die Stadt.“

Erfahrungen in der Schweizer Küche

Was ist von der Schweizer Küche hängengeblieben? „Die hochwertigen Produkte in der Küche und die internationalen Gäste. Ich habe in den Restaurants Erfahrungen sammeln können. Das hilft, wenn man sich selbständig macht“, sagt Knüppel. Sechs Jahre und zwei Monate blieb er bei den Eidgenossen, ehe die Sehnsucht nach der Ostsee zu groß wurde. Dann kamen die „Pommernperle“ und zuletzt das „Idyll am Wolgastsee“ und das „Haitabu“ in Ahlbeck.

Der Drang, sein eigener Chef zu sein, war immer da. „Auch wenn wir durch Corona Rückschläge erlitten haben. Ich bin noch jung. Es muss ja weitergehen. Ich bin froh, in dieser Lage etwas gefunden zu haben.“

Er begrüßt seine Gäste mitten in der Heringsdorfer Einkaufsstraße. Wer aber auf Steak und Burger Appetit hat, muss in den Keller. Die Wände sind aus Backstein. In den hellen Vitrinen finden sich alte Kochutensilien. „Der rauchige, dunkle Kellercharme passt zu einem Steakhouse“, sagt Knüppel.

Knapp 50 Plätze gibt es im Kellergewölbe. „Im Sommer werden wir auch Außenplätze anbieten. Zwei Tische wollen wir neben den Eingang platzieren. Abends können wir die Terrasse von Wollin nutzen“, so Knüppel, der zunächst mit einem weiteren Koch und zwei Servicekräften in die Saison geht. Von Montag bis Samstag will er in der Küche stehen. „Sonntag ist Ruhetag und Familientag“, sagt der 37-Jährige. Dann widmet er sich seiner Frau und den beiden Söhnen (8 und 4 Jahre).

Von Henrik Nitzsche