Swinemünde

Erstmalig in diesem Sommer verkehrt die MS „Ol Büsum“ der Reederei „ Adler-Schiffe“ mehrmals täglich zwischen Swinemünde und Misdroy. Die „Ol Büsum“ wurde Anfang des Sommers von der Nordsee an die Ostsee entsandt und kommt hier zum Einsatz. Die neue Verbindung findet bei den Fahrgästen hohen Zuspruch und punktet mit kurzen Warteschlangen und einer direkte Verbindung in nur 60 Minuten vom Stadtzentrum Swinemünde in das Seebad Misdroy oder umgekehrt.

Das Schiff legt täglich (außer montags) zu folgende Zeiten ab: von Swinemünde 9; 11.15; 13.30 und 15.30 Uhr sowie von Misdroy um 10; 12.15; 14.30 und 16.30 Uhr. Es besteht die Möglichkeit, an Bord des Schiffes zu bleiben oder die Städte zu besuchen und mit einer späteren Verbindung wieder zurück zum Ausfahrtspunkt zu fahren. Entscheidet man sich für einen Aufenthalt in den Städten, haben die Fahrägste zwei, viereinhalb oder sechs Stunden Zeit das Seebad Misdroy mit seinen Sehenswürdigkeiten, Wanderwegen und Aussichtspunkten zu erkunden oder einen entspannten Bummel durch das Stadtzentrum von Swinemünde mit angrenzender Strandpromenade zu genießen.

Tickets und Infos gibt es online unter www.adler-schiffe.de, telefonisch unter der Service-Nummer der Reederei Adler-Schiffe unter 04651/9870888 und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Hannes Ewert