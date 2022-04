Neues Spielgerät für Wolgaster Grundschüler

Wolgast

Pünktlich zur ersten Hofpause am Donnerstagmorgen konnten die 275 Grundschüler in der Wolgaster Baustraße ihr neues Spielgerät in Besitz nehmen. Zuvor hatten morgens ab 7.30 Uhr noch einmal mehrere Väter und Schüler der Klassen 3c und 4b unter dem Klettergerüst, dem Reck und dem Kletternetz Fallschutzsand verteilt und glatt geharkt. Am Tag zuvor hatten ebenfalls Eltern beim Sand schippen mitgeholfen. Am Donnerstag kurz nach 7 Uhr war durch den TÜV die Abnahme des neuen Spielgerätes erfolgt.

Väter von Grundschülern bzw. auch ein großer Bruder verteilten am Donnerstagmorgen den letzten Sand unter dem neuen Spielgerät, ehe es die Kinder in Besitz nahmen. Quelle: Cornelia Meerkatz

Das Spielgerät kostet insgesamt 20000 Euro und ist eine gemeinsame Anschaffung der Stadt Wolgast und des Schulfördervereins der Grundschule. Damit haben die Mädchen und Jungen neben einem ganz großen Klettergerüst und einem vor zwei Jahren geschaffenen Bolzplatz eine weitere Möglichkeit zur Betätigung im Freien. Später soll noch einmal ein Klassenzimmer im Grünen angelegt werden.

Von Cornelia Meerkatz