Neues Wahrzeichen von Koserow: Dann soll die Seebrücke fertig sein

Koserow

Nach der jüngsten Bauberatung mit allen an der neuen Seebrücke Beteiligten, hat Bürgermeister René König mitgeteilt, optimistisch zu sein, dass die Errichtung des neuen Koserower Wahrzeichens nun zügig voran schreite. Mit der Fertigstellung rechne man im November, spätestens aber zum Jahresende hin, so dass Touristen wie Insulaner zu Weihnachten bzw. Silvester/ Neujahr die neue Brücke unter ihre Füße nehmen und begutachten können.

Deren Neugier ist groß, wie die Zahl der Beobachter an der ungewöhnlichen Baustelle tagtäglich verdeutlicht. In der jüngsten Gemeindevertretersitzung war bekannt geworden, dass infolge von Pausenzeiten während der Corona-Pandemie die Kosten höher als geplant ausfallen werden. Allerdings liege man immer noch im Kalkulationsrahmen, da mit der Vergabe des Vorhabens an ein holländisch-deutsches Konsortium (die OZ berichtete) eine günstige Konstellation entstanden war.

Möglichst noch im alten Kalenderjahr soll auch die Zufahrt zum Seebrückenvorplatz umfangreich repariert und erneuert werden. Die hier verlegten gelben Klinkersteine sind an zahlreichen Stellen brüchig bis völlig verschlissen. So bilden sie vor allem für Radfahrer eine große Unfallgefahr. Der Gemeinde macht es laut König allerdings momentan Schwierigkeiten, eine geeignete Baufirma dazu zu finden und vertraglich zu binden.

Von Steffen Adler