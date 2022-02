Neues junges Gesicht im Wolgaster Rathaus

Wolgast

Am 1. September wird Alia Satzel aus Mölschow ihre Lehre zur Verwaltungsfachangestellten im Amt Am Peenestrom in Wolgast antreten. In dieser Woche unterzeichnete die 18-jährige Insulanerin im Rathaus ihren Ausbildungsvertrag. Insgesamt sind in der Stadtverwaltung für den nächsten Azubi-Jahrgang 33 Bewerbungen eingegangen; 20 Interessenten wurden zum Test ihres Allgemeinwissens einbestellt.

Für Alia Satzel, die in die Freie Schule in Zinnowitz geht, stehen demnächst die Abiturprüfungen an. Mit der Arbeit in der Verwaltung hat sie bereits in Praktika Erfahrungen gesammelt, so zum Beispiel in der Kurverwaltung in Zinnowitz. „Dabei habe ich gemerkt: Büroarbeit ist für mich das Richtige“, erklärt sie. Ihre Leidenschaft gehört dem Pferdesport. Schon mit sechs Jahren erklomm sie im Kleinen Reitstall in Hohendorf regelmäßig den Pferderücken; im Alter von zehn Jahren wechselte sie dann zum Reiterhof in Bannemin. Alia hofft, nach dem Ende ihrer Lehre von der Stadt Wolgast übernommen zu werden.

Von Tom Schröter