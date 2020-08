Greifswald/Anklam

16 Kinder, sechs Mädchen und zehn Jungen, sind an den vergangenen Tagen im Kreißsaal des Universitätsklinikums in Greifswald geboren worden. Zehn von ihnen sollen an dieser Stelle genannt werden.

Bereits am 22. August um 2.38 Uhr erblickte Matheo Henker aus Korswandt das Licht der Welt. Er brachte bei einer Körpergröße von 49 Zentimetern 3270 Gramm auf die Waage. Am Tag darauf wurden um 14.37 Uhr Albert Stephan aus Greifswald mit 52 Zentimetern und 2810 Gramm sowie um 22.16 Uhr Celina Heuer aus Ducherow mit 44 Zentimetern und 2460 Gramm geboren.

Anzeige

Mika Brahtz aus Grimmen zauberte seinen Eltern am 25. August um 10.44 Uhr ein Lächeln ins Gesicht. Er ist mit seinen 57 Zentimetern Körpergröße und einem Gewicht von 4660 Gramm ein wahrer Wonneproppen. Ihm folgten am Tag darauf um 10.33 Uhr Lotta aus der Gemeinde Süderholz mit 53 Zentimetern und 3790 Gramm sowie Lucy Melüh aus der Gemeinde Sundhagen mit 53 Zentimetern und 3420 Gramm.

Weitere OZ+ Artikel

Den ersten Schrei seines Lebens gab Johann aus Wackerow am 27. August um 9.17 Uhr von sich. Seine ersten Körpermaße: 56 Zentimeter und 4310 Gramm. Am selben Tag um 22.13 Uhr strampelte sich Elene Fangani aus Greifswald ins Leben. Für sie wurden 49 Zentimeter und 2850 Gramm notiert.

Zur selben Zeit, nämlich am 28. August um 6.43 Uhr, holten die Greifswalder Hebammen zwei Babys auf die Welt: Maya aus Greifswald war 49 Zentimeter groß und wog 3250 Gramm, Oskar Schmidt aus Behnkendorf in der Gemeinde Sundhagen brachte bei einer Körpergröße von 54 Zentimetern 3810 Gramm auf die Waage.

Fünf Babys aus Anklam

Fünf Mädchen und Jungen, die an den vergangenen Tagen im Anklamer Ameos Klinikum auf die Welt kamen, sollen ebenfalls veröffentlicht werden. Hilda Herrlich aus Ducherow feiert ihren Geburtstag künftig am 26. August. Um 3.45 Uhr gab sie den ersten Schrei ihres Lebens von sich. 51 Zentimeter und 3150 Gramm sind ihre ersten Körpermaße.

Luca Ludewig aus Vogelsang-Warsin bei Eggesin folgte am Tag darauf um 0.55 Uhr mit 50 Zentimetern und 3020 Gramm. Ebenfalls an dem Donnerstag, aber um 12.25 Uhr erblickte Elisa Horndasch aus Bansin das Licht dieser Welt. Nachwuchs in der Gemeinde Murchin gab es am 28. August um 19.45 Uhr. Gustav Kejll Rapphahn war 55 Zentimeter groß und 3780 Gramm schwer. Ihm folgte am 29. August um 18.33 Uhr Zoe Ostermann aus Neuendorf A bei Ducherow mit 52 Zentimetern und 3560 Gramm.

Herzlichen Glückwunsch allen frisch gebackenen Müttern und Vätern – natürlich auch jenen, deren Kinder namentlich nicht veröffentlicht werden sollten.

Von Jens-Peter Woldt