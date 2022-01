Neujahrsshopping in Greifswald: Händler öffnen mit Extrazeiten

Greifswald

Die Geschäfte in der Einkaufsmeile Greifswalds wollen mit vielen Kunden in das neue Jahr starten: Am Sonntag, 2. Januar, laden sie zum Neujahrsshopping in die Lange Straße ein.

Sonderöffnung ab 13 Uhr

Geöffnet wird von 13 bis 18 Uhr und laut Angaben von Frank Embach werden zwei Bands in der Langen Straße spielen – eine Fortsetzung der 2021 gestarteten Teppichkonzerte, bei denen regelmäßig lokale Künstler an Samstagen in der Innenstadt auftraten. Zudem werde es eine Lichtinstallation geben, kündigt der Modehändler und Chef des ausrichtenden Vereins der Greifswalder Innenstadthändler (VGI) an.

Lesen Sie auch Greifswalder Mitternachtsshopping: Wie sich Einkaufen im Coronawinter anfühlt

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vereinzelt könne es sein, dass Geschäfte nicht an dem Sonntagsshopping teilnehmen. Im Einzelhandel gilt weiterhin die 2G-Regel, sodass nur geimpfte und genesene Personen Zutritt zu den Geschäften haben.

Von chg