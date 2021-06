Zinnowitz/Heringsdorf

„235 Tage“ – dieser Titel klingt nach einem Entführungsdrama oder nach einem Kriegsepos mit dem Untertitel „So lange wurde die Stellung gehalten“. Für Michael Hoppach steht dieser Titel für Berufsverbot. Der Zinnowitzer ist Kinobetreiber und verabschiedete am 1. November 2020 seinen letzten Gast. Gegen 22 Uhr lief der Abspann der deutschen Filmkomödie „Es ist zu deinem Besten!“. Mitnichten.

Dass Schauspieler, wie Heiner Lauterbach und Jürgen Vogel, über ein halbes Jahr von der Kino-Leinwand verschwinden, damit hatte Hoppach nicht gerechnet. „Ich bin von vier Wochen ausgegangen.“

Nun sind es fast acht Monate geworden – ohne Blockbuster, ohne Nachos und Popcorn. „Am Donnerstag starten wir endlich wieder mit unserem vollen Programm“, sagt der Zinnowitzer. Nach 235 Tagen. Das heißt: täglich sieben bis acht Filme in zwei Kinosälen. Mit „Cats & Dogs 3 – Pfoten vereint!“ gibt es am ersten Tag um 14 Uhr eine familienfreundliche Agentenkomödie. Disney schickt in „Cruella“ Oscar-Gewinnerin Emma Stone („La La Land“) ins Rennen, die um 17 und 19.30 Uhr im Ostseebad läuft, ehe mit „A Qiet Place 2“ (17 und 19.30 Uhr) ein Thriller aus den USA nach einem Strandtag die Gäste mit Alien-Horror in die Nacht schickt.

Ticketpreise bleiben stabil

„Happy Endlich wieder Kino“ heißt es auf der Homepage der Zinnowitzer, aber wirtschaftlich muss Hoppach auch weiterhin in den sauren Corona-Apfel beißen. Filme gucken können Gäste nur mit den 3 G – getestet, genesen oder geimpft. „Bis zum Platz gilt auch noch Maskenpflicht“, so Hoppach. Wegen der Beschränkungen dürfen seine beiden Kinos (90 und 38 Plätze) nur zur Hälfte gefüllt sein. Tickets gibt es online (Kontaktdaten werden automatisch hinterlegt) und an der Tageskasse. „Egal. Es wird allerhöchste Zeit, dass wir wieder spielen dürfen“, so Hoppach, der die Ticketpreise auf Vorjahresniveau hält. Anders verhält es sich mit den Snacks: „Die mussten wir moderat erhöhen, weil die Lieferanten ihre Preise drastisch angehoben haben.“

Auf den Herbst blickt er zuversichtlich. Einige Blockbuster sind angekündigt – wie „Godzilla vs Kong“ oder der Kinderfilm „Peter Hase 2“, der in Zinnowitz am 27. Juni Vorpremiere feiert. „Kinostart ist erst am 1. Juli“, so Hoppach. Und James Bond? Am 30. September soll endlich Bonds „Keine Zeit zu sterben“ in die Kinos kommen.

Autokino Koserow: Pkw mit 1,50 Meter Abstand

Davor will Hoppach im Juli und August sein Autokino in Koserow wieder aktivieren. „Jeden Tag wollen wir dort einen Film zeigen. Die Autos müssen 1,50 Meter Abstand halten“, sagt Hoppach und schmunzelt. Sein drittes Standbein, das Kino in Zempin, wird voraussichtlich in diesem Sommer keinen Film zeigen.

Anders am Heringsdorfer Strand: Statt Gosens, Mbappé, Ciro Immobile und Hummels gibt es hier Patrick Swayze, Til Schweiger und Heike Makatsch. Keine Fußball-EM, dafür Sommerkino. Am Freitag öffnet sich hier der Vorhang am Meer um 14.30 Uhr mit dem Disney-Animationsfilm „Raya und der letzte Drache“. Weitere Vorstellungen sind um 17 und 20.30 Uhr geplant.

Für Veranstalter Mathias Illig ist das Sommerkino eine Premiere. Die Firma des Güstrowers hat seit vielen Jahren die LED-Wand – berühmt geworden durch die ZDF-Fußball-Übertragung zur EM 2012 – bereitgestellt. „Irgendwie hat es sich ergeben, dass wir nun auch das Sommerkino organisieren“, sagt Illig. Mit den aktuellen Corona-Beschränkungen dürften es um die 150 Besucher sein, wenn das Kino ausverkauft ist.

Wie in den Vorjahren können auch diesmal Tickets online oder an der Tageskasse erworben werden. „Kopfhörer gibt es für einen Pfand von zehn Euro. Wir haben wieder Stühle und Liegestühle.“ Wer es noch bequemer und ruhiger mag, könne sich bei Erdmanns einen Strandkorb ausleihen.

Casablanca mit Humphrey Bogart

„Klassiker, Komödien, Actionstreifen, Familienfilme und viele deutsche Produktionen“, so beschreibt Illig das Programm, das alle vierzehn Tage wechseln soll. Klassiker, wie „Casablanca“ mit Humphrey Bogart oder Baywatch, das Remake der Kultserie.

Bis Ende August sollen Kinofilme über die Leinwand flimmern. „Täglich. Es sei denn, an den Tagen findet abends eine Veranstaltung statt, wie zum Beispiel Bilder im Meer“, so der Güstrower, der, wie es sich für ein Kino gehört, Snacks im Angebot hat. „Die Getränke überlassen wir dem Strandkorbvermieter. Wir sind ja keine Gastronomen.“

Ob in diesem Sommer in Heringsdorf an gleich zwei Standorten Kinofilme laufen, das entscheidet sich in den nächsten Tagen. „Wir sind in Gesprächen mit dem Kinoverleiher. Wir wollen ab Juli auch wieder Filme im Kaiserbädersaal zeigen“, sagt Marian Köpnick, Hoteldirektor im Hotel „Kaiserhof Usedom“ in Heringsdorf. Die Vorpommersche Landesbühne, die in diesem Jahr auf das Theaterzelt Chapeau Rouge verzichtet hat, hat sich bereits für einige Vorstellungen im Kaiserbädersaal eingemietet.

Weitere Infos gibt es unter www.club-kino.de und www.sommerkino-heringsdorf.de.

Von Henrik Nitzsche