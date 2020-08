Insel Usedom

Ob es der Bau der neuen Sporthalle in Heringsdorf oder das Programm des Usedomer Musikfestivals oder die Verzögerung der Planfeststellung zur Wolgaster Ortsumgehung ist: Was vor der Haustür zwischen Ahlbeck, Zinnowitz, Wolgast und Lassan passiert, erfahren Sie, lieber Leser, ab sofort in unserem OZ-Newsletter „ Usedom – mehr als Sonne & Sand: Der Newsletter für die Insel Usedom, Wolgast und das Umland.“ Hier tragen wir für Sie alles Wichtige der vergangenen Woche zusammen, blicken auf Termine und Ereignisse voraus und wollen mit Ihnen ins Gespräch kommen.

Wir offerieren Ihnen auch herrliche Naturfotos, witzige Geschichten und einen kulinarischen Tipp. Und auch zu anderen Themen wollen mit Ihnen in Kontakt treten. Wenn Sie ein Thema bewegt, das wir aufgreifen sollten, oder Sie Anregungen und Kritik haben, dann können Sie uns jetzt auch über den Newsletter kontaktieren. Dieser ist kein Abo, sondern ein Service der OZ.

Mit unserem neuen Newsletter erhalten Sie jeden Freitag zwischen 18 und 19 Uhr alle OZ+ Artikel zu den wichtigsten Themen von Deutschlands schönster Insel sowie aus Wolgast und dem Umland. Worüber wird geredet, wo wird gebaut, welche Veranstaltungen stehen an? Wir informieren über alle Themen, über die Sie Bescheid wissen müssen.

Den Newsletter können Sie auf unserer Homepage www.ostsee-zeitung.de/Vorpommern/ Usedom abonnieren.

Von Cornelia Meerkatz