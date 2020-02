Niemand möchte den Bus-Shuttle in Ückeritz übernehmen

Ückeritz

Mit wichtigen touristischen Themen befassen sich am Dienstagabend die Abgeordneten der Gemeindevertretung von Ückeritz. Im nicht öffentlichen Teil der Sitzung geht es unter anderem um die Betreibung des Shuttle-Verkehrs im Ort. Wie auf der vergangenen Sitzung im Januar bekannt wurde, hat der bisherige Busbetreiber den Vertrag mit der Gemeinde nicht verlängert und sich aus der Region zurückgezogen. Für die Gemeinde gab es nun zwei Möglichkeiten: Sich an den ÖPNV anzuschließen oder einen eigenen Shuttle betreiben. Sie entschieden sich für die Shuttle-Variante. Wie Südamtsleiter René Bergmann am Montagnachmittag mitteilt, haben sich bis Montagmittag keine Firmen auf die Ausschreibung beworben. „Nun liegt es an den Gemeindevertretern, ob sie den Tagesordnungpunkt wieder runternehmen oder sich damit auseinandersetzen, die UBB für den ÖPNV ins Boot zu holen“, so Bergmann.

Im öffentlichen Teil der Sitzung geht es unter anderem um Satzungsänderungen im Eigenbetrieb, Hebesätze für Grund- und Gewerbersteuer und den Beschluss über den Jahresabschluss 2018. Beginn ist um 19.30 Uhr im Haus des Gastes.

Von Hannes Ewert