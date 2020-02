Heringsdorf

Ein wenig griesgrämig blickt Ludwig van Beethoven schon vom pinkfarbenen Programmheft der 12. Usedomer Literaturtage. Grund dazu hatte er allemal: Seine zunehmende Taubheit behinderte ihn nicht nur bei der Ausübung seines Berufes, sondern führte auch dazu, dass der bedeutende Komponist sich auch im Leben zunehmend ausgegrenzt fühlte, zeitweilig sogar an Selbstmord dachte. Dokument jener dramatischen Seelenzustände ist das Heiligenstädter Testament, aus dem auch das Motto der diesjährigen Usedomer Literaturtage, „Oh, Ihr Menschen“, stammt. Unter jenem verzweifelten Ausruf, der in diesen Tagen und Monaten aktueller denn je zu sein scheint, werfen zahlreiche hochkarätige Autoren vom 1. bis zum 4. April auf der Insel einen Blick auf eines der zentralen Themen der Weltliteratur: das Menschsein.

„Wir wollten etwas zum Beethovenjahr machen und fanden das Zitat passend. Zum einen, um die Verzweiflung zu zeigen. Zum anderen als Ausruf, der fragt, was können sich Menschen gegenseitig antun?“, sagt Intendant Thomas Hummel. Dies sei vor allem im Hinblick auf aktuelle Ereignisse, wie den Holocaust-Gedenktag am 27. Januar oder die Wahl in Thüringen, aktueller denn je.

Intendant: „Wir wollen Zuversicht schenken“

„Gerade auf Usedom, der Insel, auf der Deutsche und Polen friedlich zusammenleben, stellen wir den Literaturtagen das Motto eines wegen seiner Taubheit Ausgegrenzten voran. Denn wir wollen vor allem eins: Zuversicht schenken und den großen, der Menschheit zugewandten Optimismus eines Ludwig van Beethoven, in dessen Geist auch unsere hochkarätigen Autorinnen und Autoren leben und arbeiten, weiterreichen“, so Hummel. Im Vordergrund stünden das Verbindende zwischen den Menschen und gegenseitiger Respekt.

Erwartet werden auch in diesem Jahr wieder hochkarätige Gäste: Mit Herta Müller und Olga Tokarczuk sind erstmals gleich zwei Literaturnobelpreisträgerinnen bei den Usedomer Literaturtagen vertreten. Das ist selbst für Thomas Hummel ein Novum. „Damit ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Dass Besucher in vier Tagen zwei Literaturnobelpreisträgerinnen erleben können, ist auch für die Bevölkerung etwas Besonderes. Wir hoffen, dass das Angebot gut wahrgenommen wird und uns auch für die Zukunft weiter beflügelt.“

Olga Tokarczuk liest aus „Die Jakobsbücher“

Es ist ein vielschichtiges, unterhaltsames und durchaus auch politisches Programm, das die Organisatoren in diesem Jahr in den Seebädern Ahlbeck, Heringsdorf, Zinnowitz und Swinemünde auf die Beine stellen: Am 1. April um 19.30 Uhr liest Olga Tokarczuk aus ihrem erst kürzlich ins Deutsche übersetzten Roman „Die Jakobsbücher“, in dem sie sich kritisch mit der polnisch-litauischen Adelsrepublik des 18. Jahrhunderts auseinandersetzt und die Instrumentalisierung der polnischen Geschichte durch die derzeitige national-konservative Regierung in Polen thematisiert. In Polen wurde sie dafür angefeindet und mit dem Tode bedroht.

Am Folgetag ist eine Lesung in Swinemünde im polnischen Teil der Insel Usedom geplant. Das sei ihre erste Lesung in Polen seit der Nobelpreisverleihung, so Sprecher Alexander Datz. 2012 hatte die Autorin den Usedomer Literaturpreis bekommen, 2019 wurde ihr rückwirkend für 2018 der Literaturnobelpreis verliehen. „Das ist für uns natürlich etwas sehr Persönliches, weil wir sie vor vielen Jahren kennengelernt und ihren Weg begleitet haben“, freut sich Hummel.

Literaturpreis für Saša Stanišić

Den diesjährigen mit 5000 Euro dotierten Usedomer Literaturpreis erhält der 1978 in Visegrad ( Jugoslawien) geborene Saša Stanišić am 4. April für den Roman „Herkunft“, der stellvertretend für sein Gesamtwerk steht. Der biografisch gefärbte Roman sei „ein leidenschaftliches Plädoyer gegen Nationalismus und Populismus“, so die Jury bestehend aus Literaturkritiker Denis Scheck und den Publizisten Andreas Kossert und Manfred Osten.

Preisträger Stanišić im Interview: „Literatur ist immer politisch“

Stanišić war 2019 mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet worden und hatte in seiner Dankesrede die Vergabe des Literaturnobelpreises an Peter Handke scharf kritisiert, da dieser sich wiederholt auf die Seite serbischer Nationalisten gestellt und Kriegsverbrechen geleugnet habe.

Ein weiterer Hochkaräter ist Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller, die am 4. April aus ihrem Werk liest und Einblicke in ihre bewegte Biografie gibt. Müller war bereits 2019 zu Gast bei den Usedomer Literaturtagen. „Wir haben fünf Jahre gebraucht, um sie herzuholen“, verrät Hummel. Rund 1200 Besucher kommen pro Jahr im Schnitt zu den Lesungen, der Rekord lag bei 1800 Besuchern. Das sei auch publikumswirksamen Autoren, wie Donna Leon, geschuldet.

Simon Strauß und Manfred Osten sprechen über Visionen für Europa

Weitere Gäste in diesem Jahr sind der Journalist Simon Strauß, der mit Autor Manfred Osten über eine freiheitliche wie romantische Vision eines gemeinsamen Europas spricht. Eine Podiumsdiskussion mit dem Publizisten Adam Krzemiński, der Deutschen Generalkonsulin in Danzig, Cornelia Pieper, und dem Historiker Andreas Kossert zeichnet ein großes Panorama der Mitte Europas, in Geschichten und Geschichte zwischen Deutschland und Polen.

Dass Beethoven auch anders kann als grimmig, zeigt Pianist und Poet Alfred Brendel: Am 3. April spürt er dem Humor in Beethovens Musik und Persönlichkeit nach.

