Noch schärfere Regeln treiben Swinemünder in die Impfzentren

Swinemünde

Polen verschärft die Corona-Regeln. Ab dem 15. Dezember gelten im Nachbarland wegen steigender Infektionszahlen und Todesfällen neue Beschränkungen. Die treffen vor allem Ungeimpfte. Vor diesem Hintergrund sind immer mehr Swinemünder bereit, sich impfen zu lassen. Die Impfstellen der Stadt haben bereits zusätzliche Öffnungszeiten eingeführt.

„Dies hängt mit einem erhöhten Interesse an Impfungen gegen COVID-19 zusammen. Wir verzeichnen einen Anstieg der Impfwilligen“, sagt Hanna Lachowska vom Informations- und Sozialberatungsbüro des Stadtamtes in Swinemünde. „Deshalb werden einige Impfstellen auch an den nächsten beiden Wochenenden vor Weihnachten, Impfungen durchführen.“

Nur 58 Prozent der Swinemünder vollständig geimpft

Aktuell sind nur 58 Prozent der Swinemünder vollständig geimpft. Um sich vor dem Virus zu schützen, stehen die Teams in sieben Impfstellen in der Stadt bereit und impfen. Vor allem Ungeimpfte müssen mit immer größeren Schwierigkeiten rechnen.

Mit den am 15. Dezember in Kraft tretenden neuen Regeln wird zum Beispiel die Belegung in Restaurants, Bars und Hotels sowie in Kinos, Theatern, Sport- und religiösen Einrichtungen auf 30 Prozent reduziert. „Eine Erhöhung des Limits kann nur für Geimpfte gelten. Die Impfbescheinigungen werden geprüft“, teilte der stellvertretende Leiter des Gesundheitsministeriums, Waldemar Kraska mit.

Weitere Einschränkungen: Ab dem 15. Dezember werden Diskotheken, Clubs und Tanzeinrichtungen geschlossen, obligatorische Tests für Mitbewohner von an Corona erkrankten Personen, unabhängig vom Covid-Zertifikat eingeführt. Silvester und Neujahr dürfen sich maximal 100 Personen in geschlossenen Räumen aufhalten. Vom 20. Dezember bis zum 9. Januar wird Homeschooling in Grund- und Mittelschulen eingeführt. Kinderkrippen und Kindergärten bleiben offen.

Geplant ist ferner, dass Mitarbeiter im Gesundheitswesen, uniformierte Dienste und Lehrer ab dem 1. März 2022 obligatorisch gegen Covid-19 geimpft werden. Die Regierung arbeitet zudem an einem Gesetz, welches es Arbeitgebern ermöglicht, den Impfstatus von Arbeitnehmern zu überprüfen. Sogenannte Mitarbeiterimpfungen sollen vom Staat finanziert werden.

Nordhandelskammer: Neues Gesetz kommt zu spät

Zu spät, findet die Nordhandelskammer in Stettin: „Immer mehr Mitarbeiter erkranken, kommen in Quarantäne oder werden wegen der Betreuung ihrer Kinder, die sich in Schulen mit Corona angesteckt haben, freigestellt. Wir schätzen, dass in der vierten Welle die Effizienz der Unternehmen noch einmal um mehrere Prozent gesunken ist. Das hätte vermieden werden können, wenn das Gesetz rechtzeitig verabschiedet worden wäre“, kritisiert Hanna Mojsiuk, Vorsitzende der Nordhandelskammer.

Die Tourismus-, Gastronomie- und Unterhaltungsbranche wird von den neuen Beschränkungen am stärksten betroffen sein. Vor dem Hintergrund der Einstufung Polens als Hochrisikogebiet verzeichnen Hoteliers in Swinemünde und Kolberg schon seit Tagen einen Anstieg der Stornierungen von Buchungen für Weihnachten und Silvester, vor allem aus Deutschland.

Von Radek Jagielski