Egal wie der Urteilsspruch ausgeht, am Ende müssen das Greifswalder Amtsgericht alle Prozessbeteiligten durch die gleiche gläserne Eingangstür verlassen. Einige gehen dann schneller, um unangenehmen Blicken auszuweichen und entfernen sich vom Gebäude, so schnell sie können. Andere bleiben stehen. Rauchen noch eine und schauen die Gegenseite an. Vergangene Woche passierte beides. Eine Mutter, die gemeinsam mit ihrem neuen Mann nicht schnell genug zum geparkten Auto gehen konnte. Ein Sohn, der auf den Boden schaute und rauchte. Und ein Freund, der mit der Oma stritt, wie es soweit kommen konnte.

Vor einem Jahr eskalierte die Situation zwischen Mutter und Sohn auf dem kleinen Hof in Nonnendorf. Hier leben beide mit dem neuen Partner von ihr und der Oma. Von einem guten Verhältnis ist schon lange keine Rede mehr, doch an diesem Tag im Juni 2020 spitzt sich alles zu. Er will wieder eines der „Schrottautos“, wie sie es nennt, auf dem Hof abstellen.

Er wollte sie an die Hunde verfüttern

Er selbst, jetzt angeklagt vor dem Amtsgericht, beschreibt es als einen Wagen, den ihm ein Freund geschenkt habe. Nicht fahrtüchtig und ohne TÜV, aber weil er sowieso gerne an Autos schraube, hätte er das schon hinbekommen, sagt er dem Richter. Nun schreien sie sich jedoch an. Die Mutter und der Sohn. Irgendwann brennt es mit ihm durch. Er schubst und würgt sie, lässt von ihr ab und eilt in die Garage. Wenige Augenblicke später kommt er mit einem Stechbeitel wieder und brüllt seine Mutter weiter an.

Er werde sie abstechen und an die Hunde verfüttern. Nur der Stiefvater kann die Situation klären, hält den Stiefsohn von hinten fest, bis der sich wieder beruhigt hat. Die Anklage der Staatsanwaltschaft lautet: Gefährliche Körperverletzung und Bedrohung. Weil er selbst nur zum Teil geständig ist und seine Mutter, seine Oma und sein Stiefvater die gleiche Version des Tages und der Tat erzählen, hat das Gericht keinen Grund, ihnen nicht zu glauben.

Keine Ausbildung und keine richtige Familie?

Wie kann es soweit kommen in einer kleinen Gemeinde, mitten in Vorpommern, dass Menschen sich mit dem Stechbeitel verletzen wollen? Die Geschichte beginnt früher. Seinen leiblichen Vater kennt der Junge nicht, er verlässt ihn und die Mutter kurz nach der Geburt 1999. Der neue Mann wird ein Ersatzvater, lebt mit dem Sohn, der Mutter, Großmutter und Urgroßmutter auf dem Hof. Ein Mehrgenerationenhaushalt, der bald eine Generation verlieren wird.

Nach einigen Jahren der Ehe trennen sich die Eltern 2012. Der Mann geht, auch die Mutter zieht es weg aus dem kleine Dorf. Der Sohn und die Großmutter bleiben zurück. Er wächst bei ihr auf. Die Jugendjahre verbringt er zwischen Großmutter und verschiedenen Schulen, macht 2016 seinen Hauptschulabschluss. Er beginnt verschiedene Lehrberufe, bricht sie ab, jobbt hier und bleibt am Ende ganz ohne Beruf. Seit eineinhalb Jahren nun schon.

Als er 17 ist, kommt seine Mutter zurück auf den Hof und zieht wieder in das Haus. Sie bringt einen neuen Mann mit. Ein Verhältnis zu ihr hat er bald nicht mehr. Hallo und Tschüs, mehr interessiert sie nicht. Eine Ausbildung? Das sei egal, sagt er. Hauptsache, er steuere etwas zur Miete bei und bringe nicht immer die Schrottautos auf den Hof.

Eine letzte Chance für den Sohn

Sie behauptet, wenn er seinen Willen nicht bekomme, rastet er aus. Nach der Tat habe es noch so eine Aktion gegeben. Weil er das Auto der Mutter nicht zum Fahren bekommen sollte, habe er fast eine Tür eingetreten. Wut als Ventil und Gewalt für den Willen. Er musste gehen. Seit einem Jahr nun schon wohnt er hier und da. Aktuell bei Freunden in Stralsund. Würde gerne eine Ausbildung zum Mechatroniker machen. Doch die muss nun warten.

Das Amtsgericht sieht seine Schuld bestätigt und spricht ein Urteil: Acht Monate Gefängnis zur Bewährung ausgesetzt. Die Bewährungszeit beträgt vier Jahre. Außerdem muss er 250 Stunden gemeinnützige Arbeit ableisten. Die Zeit habe er ja. Die Entwicklung nichts tun zu wollen, keine Ausbildung zu ergreifen und selbst arbeiten zu wollen, habe sich manifestiert, argumentiert das Gericht. Vor dem Amtsgericht streiten der Freund, der ihn unterstützen wollte und die Oma. Es sei doch eine Schande, sagt der Freund. Die Alten würden nur saufen und jetzt das. Die Oma schaut ihren Enkel an. Es sei eine Schande.

