30 Betten gibt es in der Rettungsschwimmerunterkunft in Heringsdorf, um erste Flüchtlinge vor Putins Krieg gegen die Ukraine in den Kaiserbädern aufzunehmen. Noch in dieser Woche soll von Usedom aus ein Hilfstransport starten. So läuft die Hilfs-Initiative und so können auch Sie helfen.