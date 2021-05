Trassenheide/Heringsdorf

Fremdenverkehrsabgabe ohne Fremdenverkehr? Steffan Brandenburg bezeichnet den Bescheid als „Frechheit“. Der Trassenheider betreibt sechs Ferienwohnungen im Ostseebad und wehrt sich dagegen, die Abgabe zu entrichten, „für einen Zeitraum, in dem kein Fremdenverkehr stattfindet“. Brandenburg bezieht sich auf das laufende Jahr: „Seit dem 1.1.2021 ist das Vermieten an Gäste verboten. Somit hat keiner der Personen einen unmittelbaren oder mittelbaren Vorteil, wie es in der Satzung heißt“, so der Trassenheider. Gegen den Bescheid der Gemeinde hat er Widerspruch eingelegt.

Hoteliers, Vermieter, Betriebe und Einzelhändler, die vom Tourismus profitieren, müssen eine Fremdenverkehrsabgabe zahlen. Für die Berechnung werden vier Vorteilsstufen herangezogen. Je nachdem, in welchem Ausmaß Unternehmen profitieren, ist die Abgabe im Jahr höher oder niedriger. Die Einnahmen werden für Marketingmaßnahmen genutzt.

95 Euro für sechs Ferienwohnungen

Brandenburg müsse 95 Euro im Jahr für seine Ferienwohnungen zahlen. „Mir geht es nicht ums Geld, mir geht es ums Prinzip. Eine Berechnung der Fremdenverkehrsabgabe sollte aufgrund der gegenwärtigen Situation nur rückwirkend am Ende des Jahres erfolgen“, fordert der Trassenheider.

Bürgermeister Horst Freese (Bündnis für Trassenheide/BfT) bietet ihm die Möglichkeit einer Stundung oder Ratenzahlung. Der Forderung Brandenburgs, für die Zeit des Lockdowns im vergangenen Jahr, eine Rückzahlung zu gewähren, erteilt der Bürgermeister eine Absage. Seine Begründung: „Von Mai bis Oktober gab es durchgängig die Möglichkeit der Vermietung.“

Trassenheides Tourismusausschussvorsitzender Jörg Stahlberg (BfT) weiß von zwei Vermietern, die in Widerspruch gegangen sind. „In Einzelfällen gibt es schon die Möglichkeit, von der Höhe abzugehen, wenn es berechtigte Gründe gibt. Bei manchen sind es aber geringe Beträge. Da geht es um 10 bis 20 Euro.“ Am 12. Mai will sich der Tourismusausschuss mit der Satzung beschäftigen. „Die Aktuelle ist schlecht aufgebaut. Wir streben eine Neufassung an“, so Stahlberg.

„Brauchen Abgabe für die Werbung“

Von „keinen nennenswerten Einsprüchen“ berichtet Nadine Riethdorf, Koserows Kurdirektorin. In dem Bernsteinbad gehen die Bescheide für das laufende Jahr erst im Januar des Folgejahres heraus. „Dann wissen wir, wie viele Saisonmonate wir hatten. Wir brauchen die Abgabe, denn Marketing und Werbung werden ja fortgesetzt“, so die Kurdirektorin. Für Koserow sind das im Jahr rund 38 000 Euro.

Knapp 400 000 Euro sind es in den Kaiserbädern, wenn die Unternehmen ihre Tourismusabgabe zahlen. „Wir schicken unsere Bescheide für das laufende Jahr im Herbst raus.“ Heilmann könne Unternehmen, die angesichts der Einbrüche wegen Corona eine Erleichterung für Beitragspflichtige fordern, verstehen. Aber: „Die Einnahmen kommen der Destination zugute. Wir haben auch eine Verpflichtung gegenüber der UTG, wenn es um das Marketing geht“, sagt Heilmann. Die Usedom Tourismus GmbH (UTG) ist der Inselvermarkter und auf das Geld der Kommunen angewiesen.

Jährlich 300 000 Euro für die UTG

„Per Vertrag“, wie UTG-Geschäftsführer Michael Steuer sagt. „Bis 2028 bekommen wir über unsere Gesellschafteranteile jährlich 300 000 Euro für das Destinationsmarketing“, so Steuer. Anteile halten die Nordgemeinden, die Bernsteinbäder, die Stadt Wolgast sowie die Kaiserbäder. Je Prozent sind es 3000 Euro im Jahr. Größter Gesellschafter ist die Gemeinde Ostseebad Heringsdorf.

In Ückeritz sind es rund 19 000 Euro, die pro Jahr ins Budget der Kurverwaltung aus der Fremdenverkehrsabgabe fließen. „Wir brauchen das Geld für unsere Marketingmaßnahmen“, sagt Kurdirektor Toni Schulz. Von Widersprüchen in der Gemeinde ist ihm nichts bekannt.

Einer, der seine Abgabe schon bezahlt hat, ist Frank Römer, Chef des Hotels „Seeklause“ in Trassenheide. „Es gibt Beispiele, wo es für nicht genutzte Zeiträume eine Erstattung der Kosten gibt. Bei der Fremdenverkehrsabgabe sehe ich das nicht so. Hier verfahre ich nach dem Motto, in guten und schlechten Zeiten stehen wir mit der Gemeinde zusammen“, sagt Römer. Knapp 2000 Euro zahle er pro Jahr. „Ich habe schon überwiesen“, sagt der Hotelier. „Wenn man die Gesamtsituation betrachtet, gibt es ganz andere Verlustecken. Ohne Kurtaxeinnahmen geht es der Kommune gerade auch nicht gut“, so Römer.

Von Henrik Nitzsche